Deportivo México es el rey de Waukegan

CHICAGO – La edición 2017 de la Champions League de la liga de Waukegan quedó en manos del Deportivo México, que derrotó por 5 a 0 al equipo de Tarascos en la final disputada el pasado viernes en el Lake County Sports Center de Waukegan, Illinois, al norte de la ciudad de Chicago.

El Deportivo México se impuso claramente con una base de jugadores llegados desde Chicago y consiguió sus goles por medio de Luis Barajas, Adrián Román, Carlos Ochoa y José Ochoa, en dos ocasiones.

Ochoa, un jovencito de North Chicago que recién cumplió 19 años y aún está en la escuela secundaria, fue el goleador de los campeones y el máximo anotador de la liga.

“Soy de Michoacán, en México, y llegué a Estados Unidos a los dos años. Creo que hice 18 goles en 12 partidos; juego este torneo los viernes pero también juego acá en Waukegan los domingos a la mañana y a la noche, y en Kenosha, pero no me canso porque me gusta mucho jugar al fútbol”, dijo Ochoa, un delantero de apenas 5.4 pies de altura que corrió todo el partido pero lucía fresco para varios juegos más tras la final.

El Deportivo México, varias veces campeón en Waukegan, fue dirigido técnicamente por Trinidad García, y contó con cuatro encargados, los hermanos Margarito, José, Rosendo y Jesús Sánchez. Los cuatro hermanos son parte de una familia de 18 hermanos.

“Los otros 14 están ahora con otros campeonatos y otros equipos”, comentaron los cuatro Sánchez a modo de broma.

Además de los goleadores hispanos y el conocido portero Enrique Orejel (jugó la última final de CLASA para el Morelia), el Deportivo México también contó con sangre europea y americana. Entre los americanos estuvieron el defensa Paul Tracy y Steven Hunt, actual entrenador de Trinity Christian College.

Dos europeos de gran categoría manejaron la pelota y los tiempos en la final. Uno de ellos fue el bosnio Admir Ljelak, quien según sus palabras está intentando bajar el ritmo para pasar más tiempo con su familia pero cada fin de semana aporta su clase en varias ligas locales.

El otro europeo fue Bato Radoncic, nacido en Montenegro (una parte de la ex Yugoslavia) y ex jugador profesional en el Milwaukee Wave y la selección de futsal de Estados Unidos, entre otros equipos. A los 36 años, Radoncic, actual director de la academia juvenil Chicago Magic, continúa siendo una estrella del indoor del Medio Oeste.

“Estoy jugando en la Hispano, CLASA, aquí en Waukegan, las ligas Metro y National y en Elgin. No recuerdo cómo se llaman mis equipos, ahora que estoy viejo simplemente voy a jugar”, comentó Radoncic.

El equipo de Tarascos, cuyo origen se remonta a la antigua cultura purépecha del estado mexicano de Michoacán, fue un digno subcampeón que peleó de igual a igual contra Deportivo México durante gran parte de la final pero en los últimos minutos se vio obligado a arriesgar en ataque y sufrió varios goles en escapadas rivales.

“Tenemos como 15 años, ganamos varias veces en esta liga y somos los últimos campeones”, informó antes de la final Elvis Méndez, nativo del estado de México y asistente del encargado del equipo, el michoacano Efraín Nieto.

Tarascos mostró un buen nivel durante el torneo y superó en la semifinal al Deportivo Braga en definición por penales gracias al último remate de Jonathan ‘El Güero’ Medina. En la final hubo un interesante rendimiento de Mainor Flores y Byron Reyes, los dos hondureños del equipo.

Casi dos décadas

La liga de Waukegan tiene 18 años de vida y se juega en el centro de canchas cerradas Lake County Sports Center, que presenta una cancha central con grandes dimensiones para partidos de siete jugadores por equipos. El sitio cuenta con un detalle diferente de los complejos de ‘indoor’ de Chicago: hay tribunas con mesitas que permiten a los espectadores observar los partidos mientras consumen alimentos y bebidas.

Con excepción de los lunes, la liga organiza torneos todos los días de la semana con diferentes nombres y para diversas categorías. Los martes se juega la Veter League, los miércoles es el turno de la Central Soccer League, los jueves hay competencias mixtas para equipos de hombres y mujeres, los viernes se juega la Champions League, los sábados hay triple turno con la liga WAYS para niños, la liga de mujeres y la Premier League para hombres, y los domingos está la United League por la mañana y la Sunday Night League por la noche.

“Antes uno iba a jugar a Highland Park y esta liga empezó cuando se abrió este lugar, el Lake County Sports Center”, dijo Rogelio Fajardo, presidente de la liga y originario de La Luz, Michoacán, en México. “Acá vienen equipos de Round Lake, Kenosha, Highwood y Mundelein y hay alrededor de 320 equipos”.

Campeones de segunda

La final de Segunda división se definió por penales y el título se lo llevó el Apaseo, un equipo nacido en una localidad del estado mexicano de Guanajuato, que fue 15 veces campeón de veteranos y otras cinco en la división abierta en Waukegan.

Apaseo empató 3-3 en los 40 minutos contra Tejupilco en una final que tuvo de todo porque se anotaron dos goles en los últimos tres minutos de juego. Uno de ellos lo marcó para los campeones Ever Alcantar, quien festejó a la mejor manera de varios profesionales de la actualidad: se llevó un dedo a la boca con el típico gesto para hacer callar a los aficionados rivales.

“El (Alcantar) tiene una historia en esta liga, él decía que no quería venir porque ya no la hacía, pero es muy bueno y todavía hace goles”, dijo Jaime Cervantes, el entrenador del Apaseo.

Los campeones, que disfrutaron de una gran actuación del joven portero Efraín Ortiz, jugaron con la camiseta del Bayern Munich y presentaron un gran recambio, con nueve suplentes para alternar con los titulares. El grupo tuvo mayoría mexicana con algunos hondureños y un tal Grant Robinson, a quien todos conocen simplemente como ‘El Americano’.

Los subcampeones del Tejupilco estuvieron conducidos por el encargado Silverio Hernández y también jugaron con mayoría de jugadores aztecas, además de un futbolista hondureño y tres hondureños, entre los que se destacó la elegante zurda de Mario Valladares.

Liga de Waukegan

-Torneos de fútbol indoor para hombres, mujeres, mixtos y niños

-Donde: Lake County Sports Center, 351 N Oakwood Ave, Waukegan, Illinois

-Website: www.lakecountysportscenter.com

-Informes: 847-989-3243 y 847-336-7444