Entrevista AP: Dueño F1 quiere carrera callejera en EEUU

LONDRES (AP) — Los nuevos dueños de la Fórmula Uno quieren sumar al calendario una carrera callejera en Estados Unidos, en un intento por aumentar la popularidad de un deporte que sienten se estancó bajo el liderato de Bernie Ecclestone.

Chase Casey, quien el lunes se convirtió en director ejecutivo de la F1 después que Ecclestone tuvo ese cargo durante cuatro décadas, dijo a The Associated Press que no administrará la serie con el estilo autocrático del multimillonario británico de 86 años.

La compañía estadounidense Liberty Media, que se especializa en eventos deportivos y de entretenimiento y es controlada por el magnate John Malone, completó el lunes la adquisición de la F1 del fondo de inversiones CVC Capital Partners.

Casey dijo que Liberty quiere agregar al calendario una carrera callejera en Nueva York, Los Angeles, Miami o Las Vegas para sumarse al Gran Premio de Estados Unidos que se realiza en un circuito en Austin, Texas.