De La Hoya detenido por conducir ebrio

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — El exboxeador Oscar De La Hoya fue arrestado por sospechas de conducir ebrio, informó la Patrulla de Caminos de California.

El oficial Stephan Brandt dijo que el vehículo Land Rover de De La Hoya fue detenido por exceso de velocidad poco antes de las 2 a.m. del miércoles en Pasadena.

Brandt indicó que el oficial detectó olor a alcohol en la camioneta. Agregó que De La Hoya no superó una prueba de sobriedad y fue detenido.

De La Hoya, ahora promotor de boxeo, fue imputado por conducir en estado de ebriedad, y quedó en libertad bajo la custodia de su representante.

De La Hoya, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y de varios títulos mundiales como profesional, ha admitido tener problemas con el consumo de alcohol y cocaína desde su retiro del cuadrilátero en 2008, y ha estado en centros de rehabilitación al menos en dos ocasiones.

Sus representantes no contestaron de inmediato las llamadas de The Associated Press.