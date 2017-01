Los Indios serán anfitriones de Juego de Estrellas de 2019

CLEVELAND (AP) — Los Indios regresaron el año pasado a la Serie Mundial por primera vez desde 1997. Y ahora están a punto de rememorar otro capítulo de su pasado.

Cleveland será el anfitrión del Juego de Estrellas de Grandes Ligas en 2019, dijo el jueves una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press. El equipo realizará una conferencia de prensa el viernes en el Progressive Field para anunciar formalmente el evento, que se realizó por última vez en Cleveland en 1997. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el anuncio todavía no había sido hecho.

Ser anfitrión del partido de exhibición de mitad de temporada es otro aliciente para los Indios, que en la campaña pasada ganaron su primer banderín de la Liga Americana desde 1997 e hicieron sufrir a los Cachorros de Chicago durante siete partidos antes de perder la Serie Mundial.

En 1997, cuando los Indios fueron anfitriones del Juego de Estrellas, su cátcher puertorriqueño Sandy Alomar conectó un cuadrangular de dos careras en la séptima entrada y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso.

La ciudad fue anfitriona del partido de exhibición en 1935, 1954, 1963 y 1981 en el estadio Municipal, que fue demolido en la década de 1990.

Cleveland.com reportó primero que los Indios serían anfitriones del partido en 2019, lo que pondrá fin a una racha de cuatro años con sedes en estadios de la Liga Nacional. Cleveland será el primer anfitrión de la Liga Americana desde 2014, cuando el juego se realizó en Minnesota. Este año será en Miami, y el de 2018 en Washington D. C.

Los Indios, campeones de la Liga Americana, han hecho cambios significativos a sus estadios desde la última vez que fueron anfitriones del partido de exhibición. Por entonces, se llamaba Jacobs Field.

El equipo ha sacado miles de asientos en la parte superior de la zona del jardín derecho y ha creado áreas sociales y mejores vistas para sus fanáticos con la instalación de zonas para beber alcohol. El club también ha remodelado sus puestos de comida, usando varios surtidores locales de alimentos.

La asistencia en Cleveland ha estado entre las más bajas de las Grandes Ligas en año recientes, pero los Indios últimamente tuvieron un aumento de boletos tras firmar al toletero y agente libre Edwin Encarnación.