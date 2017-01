El ‘Piojo’ quiere demostrar su talla ante Paco Jémez

CIUDAD DE MÉXICO – Miguel Herrera ve positivo probarse con técnicos que llegan de Europa, pero Paco Jémez tampoco tiene una trayectoria tan importante.

El ‘Piojo’, técnico del Tijuana, reconoció que será un buen duelo con su homólogo español, que al frente de Cruz Azul, visita este viernes el Estadio Caliente en la cuarta jornada del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

“Es lo que tenemos que estar conscientes, es un técnico europeo que viene con un cartel no tan grande, pero tiene capacidad, por algo está en el equipo Cruz Azul”, explicó Herrera.

“Para nosotros el reto es sumar puntos, ganar y conseguir los objetivos que nos trazamos como equipo; enfrentar a técnicos de reconocida capacidad en Europa es demostrar que estás a la altura de poder competir contra cualquiera”, añadió el ‘Piojo’.

El entrenador de Xolos consideró que La Máquina podría arrancar pronto pese a que liga cuatro duelos sin triunfo, dos en Liga y dos en Copa.

Para Herrera, el ex timonel del Rayo Vallecano y Granada, de la Liga española, todavía paga derecho de piso en el balompié mexicano.

“Es un técnico nuevo, para una Liga completamente distinta a la que él venía; es una Liga muy difícil, la Liga mexicana, se tiene que adaptar a eso, a los jugadores, a su proyecto”, apuntó.

“Hay que ver qué tanta paciencia tendrá la directiva, pero obviamente la gente quiere ver a su equipo ganar, más cuando se habla de la contratación de un técnico europeo, que tienen que venir a ganar todos los partidos, pero en México sabemos que es muy competida nuestra Liga y no es tan fácil”.

El ‘Piojo’ liga dos triunfos y es líder del Clausura 2017.

Herrera y sus Xolos vencieron la jornada pasada 1-0 a las Chivas del argentino Matías Almeyda; ahora quiere medir fuerzas con el español Paco Jémez y su Máquina.

América busca la luz

Justo en el túnel por donde viaja América en su inicio del Clausura 2017 aparecen dos señales de luz: el volver a su refugio del Estadio Azteca y el tener a Veracruz como su inmediato rival.

Con una presentación de dos derrotas en el torneo, a las Águilas no les podría caer mejor en este momento el auxilio del calendario de juegos que confrontar a los Tiburones Rojos, uno de sus principales clientes en la historia de Torneos Cortos.

Porque el conjunto americanista puede presumir que en los duelos directos contra los jarochos sólo presenta una derrota en el Azteca, hace ya más de 11 años, y desde entonces mantiene una racha de 6 juegos invicto.

Con los Tiburones en casa, Ricardo La Volpe puede avivar una esperanza para el despertar de su equipo.

Almeyda trató ayudar al ‘Gullit’

Por primera vez desde que tuvo a Carlos Peña bajo su mando, hoy a préstamo con el León, Matías Almeyda habló de lo complejo que fue orientarlo por su afición la bebida.

“A ‘Gullit’ lo aprecio un montón, aprendí a quererlo en el tiempo que estuvo con nosotros”, comentó el DT de las Chivas.

“Lo quiero, es un excelente muchacho, un excelente jugador y, obviamente, tuvo algunos episodios en los que tratamos de ayudarlo, es verdad”.

En su paso por el River Plate, Almeyda vivió de cerca el alcoholismo de Ariel Ortega, por lo que le recomendó a Peña valorar su juventud y cualidades.

“Traté de que le diera él el valor a todo lo que hace, a su familia, a su vida, a su cuerpo, que no lo dañara, pero porque lo quiero, lo aprecio y vi a muchos jugadores que terminaron mal y no me gustaría que sea otro caso más”, agregó.

Almeyda buscó no sólo su guía en la cancha, sino involucrarse en la parte humana.

“Me meto muchísimo porque no me gusta y me da cosa el que ellos desperdician años de fútbol; ya después cada uno elige la vida que quiera llevar y también uno tampoco se puede meter en la vida de cualquier ser humano.

“Sí decirles, desde lo más profundo de mi corazón, lo que creo que está bien y lo que está mal”, dijo.

Trascendió que Peña llegó a un entrenamiento de las Chivas bajo los efectos del alcohol, pero el ‘Pelado’ buscó corregirlo y motivarlo con la capitanía en partidos de Copa.

¿Se puede resolver un tema tan delicado como el del alcoholismo con un jugador? “Todo se puede solucionar porque depende de quiénes estemos a lado. Si junto a un amigo que tiene problemas de alcohol y lo invito a comer, sacamos vino y cerveza, no lo estoy ayudando. El entorno es fundamental, pero no solamente para que le pegue a una pelota, sino porque es un ser humano: se lastiman, se dañan y al lado hay familia, hijos y ellos son los que más sufren”, dijo Almeyda.

Jornada 4

Viernes 27:

Tijuana – Cruz Azul 9pm

Sábado 28:

Querétaro – Guadalajara 5pm

Atlas – Morelia 7pm

Monterrey – León 7pm

Pachuca – Toluca 7:06pm

América – Veracruz 9pm

Domingo 29:

Pumas – Necaxa 12pm

Jaguares – Tigres 5pm

Santos – Puebla 6pm

Clasificación: Tijuana 6, Toluca 6, Pachuca 6, Pumas 6, Veracruz 6, Morelia 5, Monterrey 5, Santos 5, Guadalajara 4, Tigres 4, Cruz Azul 4, Jaguares* 3, Necaxa 3, León 3, Atlas 3, Querétaro 2, Puebla 1, América* 0.

(*) Un partido menos.