América busca dejar el fondo de la tabla ante Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América intentará salir del fondo de las clasificaciones del fútbol mexicano cuando reciba el sábado al invicto Veracruz en un choque por la cuarta fecha del torneo Clausura local, que arrancará el viernes por la noche cuando Cruz Azul visite al líder Tijuana.

Las Águilas, que vienen de ser goleadas 4-2 por Tigres, no estaban en el último peldaño luego de tres fechas desde el torneo Clausura de 2011.

“El fútbol tiene cosas de contundencia, generamos oportunidades pero no las culminamos”, dijo el entrenador argentino Ricardo La Volpe, quien asumió el cargo a mediados de la temporada pasada. “Yo no sé si hay focos rojos, no me pasa por la cabeza, si la directiva quiere tomar una decisión que la tome, no me quita el sueño”.

América tiene un partido pendiente ante Chiapas. Veracruz no gana en el estadio Azteca desde el Apertura 2005.

Un día antes, Cruz Azul buscará lavarse el mal sabor de boca que dejó con una actuación en la Copa MX cuando visite al líder “Xolos”.

La “Máquina” comenzó el torneo con un triunfo ante Necaxa, pero luego cayó ante Pumas y rescató un agónico empate ante Monterrey. a media semana, en la Copa MX, apenas sacó una igualada ante Oaxaca de la segunda división.

“Ha sido un cúmulo de imprecisiones, no hemos tenido control de balón, nos ha faltado movilidad, más mentalidad y esa parte del equipo no me ha gustado. Yo tengo que asumir mi parte de culpa, mi parte de responsabilidad”, dijo el entrenador español de los celestes, ‘Paco’ Jémez.

Tijuana, con seis puntos, es líder luego de las primeras tres fechas. Supera a Toluca, Pachuca, Pumas y Veracruz por diferencia de goles.

El domingo, los universitarios tratarán de ligar tres triunfos para mantenerse entre ese grupo puntero cuando reciba al Necaxa.

Pumas, que ocupa el cuarto puesto en la tabla, no suma tantas victorias en fila desde el Apertura 2015, cuando ganaron cinco.

“Estamos tranquilos a pesar de que en este arranque nos tocaron equipos complicados, porque seguimos sumando. Hay que seguir así para mantenernos en los primeros lugares”, dijo el volante, Jesús Gallardo.

El partido es el domingo en el estadio Olímpico de la capital.

El único revés de Pumas fue en la primera fecha ante un Chivas, que después de eso sumó un empate y una derrota y ahora buscará levantar cabeza cuando visite al Querétaro.

El Guadalajara alcanza cuatro puntos y se ubica noveno de la clasificación.

En otros partidos: Atlas-Morelia, Monterrey-León, Pachuca-Toluca, Chiapas-Tigres y Santos-Puebla.