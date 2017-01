Brady se concentra en ganar su quinto anillo de Super Bowl

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Si Tom Brady ha tenido motivación extra para jugar esta temporada a raíz de la polémica suspensión por el presunto uso de balones desinflados —el “Deflategate”_, no lo dice.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra indicó el viernes que sus compañeros son “toda la motivación que necesito” al tiempo que se prepara para dirigirse a Houston en busca de su quinto anillo de Super Bowl.

“Toma mucho trabajo llegar a este punto y nada de lo que ha pasado anteriormente nos va a ayudar a ganar este partido”, afirmó Brady. “Lo que nos va a ayudar a ganar este juego es pasar por ese proceso del que hemos hablado y llegar preparados. Esa es motivación suficiente para mí”.

La campaña de Brady inició con una suspensión de cuatro partidos. Su ausencia representó los primeros compromisos de temporada regular que se pierde desde 2008, cuando sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda en el primer juego de la campaña.

Los aficionados de los Patriots corearon “¿Dónde está Roger?” en el estadio Gillette durante el encuentro por el campeonato de la Conferencia Americana, burlándose del comisionado de la NFL, Roger Goodell, que tendría que entregar el trofeo Lombardi a Brady y los Patriots si vencen a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl el 5 de febrero.

Brady dijo que ha tratado de no pensar en lo negativo esta temporada, repitiendo lo que ha dicho antes sobre el “Deflategate”.

“Soy una persona positiva, por lo que sólo me centro en lo positivo. No caigo en la negatividad ni me lanzo contra otras personas”, aseguró. “Soy muy afortunado. Hago algo que me encanta, me presento a entrenar todos los días, juego fútbol americano en la NFL y juego para los Patriots”.

El capitán de la defensiva, Devin McCourty, sostuvo que Brady ha mantenido su papel de líder a lo largo de esta campaña.

“Con todas las cosas por las que tiene que pasar y las cosas que tiene que hacer para ser el quarterback titular, para ser Tom Brady, sería fácil sentirse frustrado a veces”, declaró McCourty. “Pero siempre está listo para jugar”.

Con una victoria ante los Falcons, Brady romperá un empate con Terry Bradshaw y Joe Montana por la mayor cantidad de victorias de un quarterback en el Super Bowl.