Los Medias Blancas de Chicago apuestan al futuro

CHICAGO – El futuro, no el presente, parece ser el objetivo de los Medias Blancas de Chicago, que terminaron la temporada pasada en el cuarto lugar de su división en la Liga Americana y el fin de semana pasado no anunciaron gastos ni grandes contrataciones durante la convención SoxFest, celebrada en el hotel Hilton Chicago del centro de la ciudad.

De los 40 peloteros presentados durante SoxFest, 28 jugaron en ligas menores el año pasado, un dato que demuestra claramente la juventud del equipo y la apuesta en el futuro de la organización.

El alejamiento de dos estrellas como Chris Sale y Adam Eaton, producido en diciembre, y el tema de la reconstrucción del equipo para los próximos años fue el constante en la convención, especialmente en el seminario para aficionados que fue presentado por el manager Rick Rentería y el gerente general Rick Hahn, quien agradeció “la paciencia necesaria para seguir este proceso a largo plazo”.

“Sale es un pitcher de élite que probablemente va a lanzar en octubre de este año y Eaton es un pelotero defensivo de categoría y muy talentoso que va a ayudar a su equipo a competir por un campeonato”, dijo Hahn. “La razón por la que ellos se fueron es porque nosotros no estábamos en una situación para ser competitivos con ellos en el equipo”.

El entrenador Rentería se mostró entusiasmado con la llegada de algunos hispanos como el segunda o tercera base cubano Moncada, uno de los prospectos más interesantes de las Mayores según los expertos. “Yo puedo hablar con los jugadores hispanos en español pero eso no es todo, lo importante es el mensaje que pueda darles porque ellos son como niños para mí”, indicó Rentería, quien enfatizó que este año habrá que jugar al béisbol al estilo de los Media Blancas, “dando el cien por ciento para los aficionados”.

Moncada y el pitcher derecho Michael Kopech, dos de los cuatro peloteros llegados a Chicago (los otros son Luis Basabe y Víctor Díaz) en diciembre en el canje por Chris Sale con los Medias Rojas de Boston, fueron grandes protagonistas entre el público de la convención.

Moncada, un caso extraño pues salió de Cuba con un permiso del gobierno de ese país en 2014 y al año siguiente firmó un contrato con Boston por $31.5 millones, comentó que “los resultados con los Medias Rojas no fueron los esperados pero David (Ortiz) y Hanley (Ramírez) fueron buenos conmigo y me enseñaron cosas que uno no ve en las ligas menores”.

Moncada, que apenas tiene un mes de experiencia en las Mayores con un promedio de bateo de .211, se reencontrará en Chicago con su compatriota José Abreu, ex compañero en el béisbol cubano en el equipo de Cienfuegos.

Kopech, un tejano que a sus 20 años ya es famoso por lanzar a 110 millas por hora en una práctica y como novio de la bella actriz Brielle Biermann, aún no ha lanzado en la gran carpa pero ya es un nombre conocido en el béisbol local. “He sido aficionado de los Bulls por un tiempo, especialmente por Michael

Jordan. Soy un fanático de la grandeza”, dijo Kopech como para dejar más contentos a los aficionados locales.

El lanzador colombiano José Quintana y el cubano José Abreu desmintieron rumores sobre posibles traspasos. “Estoy feliz de estar en mi segundo SoxFest y nunca pienso en traspasos”, declaró Quintana, quien va a cobrar $16 millones en las próximas temporadas. Abreu, por su parte, alabó el canje de peloteros jóvenes por Sale y Eaton y comentó que “fue una decisión del equipo, necesaria para el futuro, y ahora vamos a ver qué pasa”,

En otros temas que formaron parte del ‘SoxFest 2017’ se confirmó que Peter Bourjos fue firmado para un contrato de ligas menores con la posibilidad de llegar al equipo principal en los próximos meses. Bourjos, de 29 años, bateó para .308 con los Angelinos, Cardenales y Filies y puede jugar en los tres jardines.

Por otra parte, José Quintana (Colombia), Miguel González (México) y Nate Jones y David Robertson (Estados Unidos) representarán a sus países en el Clásico Mundial de béisbol en marzo, días antes del comienzo de las Grandes Ligas.

Los Medias Blancas arrancarán su actividad primaveral con un juego el 25 de febrero en Phoenix, Arizona, ante los Dodgers con la esperanza de una mejora para la temporada 2017. Y en el sur de la ciudad, los aficionados aguardan con cierto escepticismo. “Yo no sé qué estaban pensando cuando dejaron ir a Sale y Eaton”, se quejó Jason Piecz durante la convención. Otros como Adam Larkin mantienen cierta esperanza: “A los Cachorros les fue bien cuando apostaron en su ‘granja’ y en ligas menores, y después gastaron cuando ya tenían una buena base; quizás nosotros podemos hacer lo mismo”.