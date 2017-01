Las Águilas salen del sótano de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO – Llegó, vio y venció. Cecilio Domínguez se puso por primera vez la camiseta del América para un partido y apagó el fuego que comenzaba a avivarse en la brecha de las Águilas en el torneo mexicano.

El paraguayo resultó la pieza que entre medio campo y ofensiva le hizo falta al equipo en los partidos ante Toluca y Tigres, además de que aportó la definición para el 1-0 con el cual se derrotó al Veracruz.

Los azulcremas ya tienen sus primeros puntos en la campaña, dejaron el último lugar de la tabla y pueden presumir a su nuevo hombre de ataque.

Domínguez moldeó la dinámica de las Águilas y evitó el incendió, de momento, en el arranque de torneo.

A Ricardo La Volpe no le extrañó el nivel que mostró Domínguez en su debut con el América.

“El aporte es lo que sabemos de él, lo que yo ya vengo viendo en los entrenamientos. Es un jugador picante, un jugador desequilibrante y nos va a dar la ofensividad que necesitamos, así de simple”, explicó La Volpe.

El técnico no tuvo problema en reconocer que una de las cosas que le preocupa de su América es el aporte ofensivo, la picardía, que quizá hoy falta para que se note su sello, pero siempre con la presión fuera de sus jugadores.

“Yo como técnico tengo que entender de lo que hablan muchos, claro que me gustaría que el América ganara por tres o cuatro goles, y eso es lo que me preocupa y tengo que seguir trabajando con esa idea futbolística”, dijo el argentino.

Que La Volpe alineara a nueve extranjeros no es extraño, pero tampoco justo, de acuerdo a su parecer por la cantidad de jugadores que debe descartar para cumplir la regla 10/8.

“En todos los equipos pasa lo mismo, todos sabemos en los planteles con cuantos extranjeros cuentan. Tanto Monterrey, Tigres, nosotros, el caso de Veracruz. Entonces veremos quién está con nosotros y quiénes en la tribuna”, sentenció.

Almeyda quería más

Orbelín Pineda para Jésús Sánchez, gol y las Chivas volvieron a sumar de a tres puntos. Con una solitaria anotación al minuto 28′ del ‘Chapo’, quien definió perfecto tras un gran pase filtrado de Pineda, el Rebaño descontó 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro en la Jornada 4 del Clausura 2017.

Los tapatíos llevaban dos juegos de Liga MX y uno de Copa MX sin saborear la victoria.

Matías Almeyda se dijo feliz por salir del Estadio Corregidora con el triunfo sobre Gallos Blancos, aunque hubiera sido mejor marcar más.

“Me hubiera gustado tener la contundencia para aprovechar contragolpes que tuvimos, eran jugadas de gol claras y ahí no podemos perdonar”, reconoció el ‘Pelado’ en conferencia.

“Hicimos un gran partido, manejamos los tiempos, tuvimos el control del primer tiempo. Me pone contento este resultado, vinimos a buscar los tres puntos, ser protagonistas y lo demostramos”.

El timonel le dio su crédito a Jesús Sánchez, autor del gol y sin tener una vocación ofensiva como tal, esto al jugar como defensa.

‘Vuce’ en la cuerda floja

Sacar de la mala racha a Gallos Blancos es más preocupante para Víctor Manuel Vucetich que verse en la cuerda floja como técnico del equipo.

Los emplumados no han ganado en lo que va del Clausura 2017 y en cuatro juegos tampoco han marcado un gol.

“Me preocupa trabajar, me preocupa hacer las cosas bien, eso es lo que me preocupa. Esta profesión la conocemos, eso no me preocupa, ya sé cómo es. Me preocupa el día a día”, dijo el técnico de Querétaro.

Comentó que renunciar no está de momento en su cabeza y no hace mucho eco en los comentarios que vengan de los medios de comunicación.

Máquina urgida

Antes de hablar de presión, Adrián Aldrete reconoció que a Cruz Azul le urgen buenos resultados para evitar que la crisis inunde el entorno celeste.

La Máquina ligó cinco duelos sin ganar, entre Copa y Liga, tras perder 1-0 el viernes en Tijuana.

“Queríamos regresar con una victoria pero no se pudo. Quisiéramos que fuera lo contrario pero no se pudo, no nos alcanzó con los resultados”, explicó Aldreteo.

El lateral comentó que ya han captado lo que su técnico Paco Jémez desea, pero frustra no lograr victorias.

“Tenemos un estilo y es con el fútbol que quiere Paco, obviamente esto lleva trabajo y lo hemos demostrado, desafortunadamente no hemos concretado este buen fútbol” apuntó.

“A uno le genera bronca porque quisiéramos tener tardes redondas, pero vamos a insistir, no podemos quitar el dedo del renglón y es la única forma si queremos empezar a sumar” añade Aldrete.

Jornada 4:

Tijuana 1-0 Cruz Azul

Querétaro 0-1 Guadalajara

Atlas 3-1 Morelia

Monterrey 0-0 León

Pachuca 0-0 Toluca

América 1-0 Veracruz

Pumas 3-1 Necaxa

Jaguares – Tigres (domingo 5pm)

Santos – Puebla (domingo 6pm)