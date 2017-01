Paraguayo Domínguez causa primera impresión agradable con el América

El América se presentó a su compromiso con el Veracruz sin puntos y con dos derrotas a cuestas, y en la alineación titular presentó por primera vez al paraguayo Domínguez.

Antes, en los días previos a su estreno en la liga azteca, el delantero paraguayo causó revuelo en las redes sociales donde se le pudo ver en una peculiar faceta de cantante.

Domínguez publicó en Instagram un video donde interpreta la canción ‘Que me digan loco’ en ritmo de cumbia con dedicatoria a Paraguay y al Cerro Porteño, club que lo vendió al América. Ese video se volvió viral y fue muy comentado.

Ya el sábado, Domínguez fue anunciado en el cuadro inicial y salió a la cancha del estadio Azteca utilizando la camiseta número 10 que en los últimos tiempos usaron dos compatriotas suyos: Osvaldo Martínez y Salvador Cabañas.

La expectativa era verlo como enganche o mediapunta, jugando por el centro, sin embargo en el dibujo táctico del entrenador argentino Ricardo Lavolpe fue colocado como volante ofensivo por izquierda.

Domínguez por ese lado y el ecuatoriano Renato Ibarra por el derecho fueron los americanistas más destacados en el juego ante el Veracruz, y ambos generaron la jugada del único gol en el triunfo de 1-0 para las ‘Águilas’.

Ibarra condujo un veloz contragolpe por su costado, llegó al área y mandó un centro a segundo palo a la altura del área chica donde Cecilio se tendió de palomita para marcar. Era el minuto 61.

Domínguez celebró con su característico festejo: una T formada con la mano derecha extendida en vertical tocando la palma de la mano izquierda evocando a su hijo Thiago.

“Estoy feliz por la victoria y después por el gol. No puedo explicar lo que siento, es algo muy lindo, no pensé convertir el primer gol en el debut y en un estadio tan lindo. Me siento bendecido por haber dado esa alegría a toda la gente que vino a apoyarnos”, expresó Domínguez al final del juego.

Por su lado, el técnico Lavolpe declaró que no le gustó el triunfo tan ajustado del América, pero se mostró complacido por lo que hizo Cecilio en su debut. “Aportó lo que sabemos de él: Es un jugador picante, desequilibrante que nos dará la ofensividad que necesitamos”.

A la mañana siguiente, la imagen de Cecilio Domínguez apareció en todas las portadas de la prensa deportiva mexicana con su festejo de la T ya muy famoso en México.

“Debut soñado” fue el titular del periódico Ovaciones. “Ya vuela”, se leyó en el tradicional periódico Esto en alusión al primer triunfo americanista gracias al gol de su refuerzo paraguayo de solo 22 años.