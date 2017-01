El ‘Señor de los Anillos’ del periodismo deportivo en español en Chicago

CHICAGO – La evolución de los medios de comunicación en español en Chicago ha sufrido un tremendo aumento en los últimos 30 años, y si no que le pregunten a Héctor Armando Molina, pionero del periodismo hispano en la Ciudad de los Vientos y con una historia detrás de lucha y superación digna para una gran película de Hollywood.

Este puertorriqueño de 68 años con cuatro hijos y seis nietos todavía sigue activo al pie del cañón en el periodismo, la gran pasión de su vida, siendo actualmente la voz en español de las transmisiones radiales de los juegos de los Medias Blancas de Chicago. Pero sus inicios no fueron nada fáciles.

Tras un paso por Los Angeles, en septiembre de 1981 llegó a Chicago camino de vuelta a Puerto Rico, pero el destino hizo que se quedara para echar raíces y convertirse en toda una institución del periodismo deportivo tras haber sido la voz en español de los Medias Blancas, Cachorros, Bears y Bulls en las últimas cuatro décadas.

“Para levantar a mi familia tuve que hacer de todo y trabajar en cosas que nunca me hubiese imaginado”, afirma Molina. “He sido cartero, he trabajado en hoteles, en construcción, en fábricas…. En Puerto Rico empecé trabajando en el gobierno, fui profesor de historia de octavo grado, pero por la noche hacía un part-time en una estación de radio y ahí empezó todo”.

Arrancó trabajando en la radio gratis con Elio Montenegro en la vieja estación WOPA en Oak Park, luego conoció a Mirna Salazar que lo puso en contacto con Elías Díaz y Pérez que le ofreció hacer las noticias en la mañana y ahí empezó toda su carrera en la radio de Chicago.

“En aquella época no había ninguna estación de 24 horas. Sólo estaba la WOPA, dos o tres estaciones que cambiaban de inglés a polaco a español, eran los llamados brokers. Luego ya nació Radio Ambiente que fue la primera de 24 horas en español”, afirma.

El primer equipo de Chicago que le tocó cubrir fueron los Cachorros y los Bears en 1987 y 1988, pero desafortunadamente estas transmisiones en español se cortaron en 1989, lo que le obligó a mirar al sur, donde los Medias Blancas estaban arrancando sus transmisiones en español. Este cambio terminó marcando por completo su vida.

“Los Medias Blancas comenzaron hacer los juegos en español en 1990 junto a los Bulls. Con esto llegó el boom que le trajo a Chicago una euforia deportiva donde los medios de comunicación en español crecieron. Se hizo un combo donde el que quería transmitir los Bulls tenía que comprar a los Medias Blancas. Pero afortunadamente en aquellos años tenían un gran equipo con Robin Ventura, Frank Thomas, Jack McDowell, Wilson Alvarez, Ozzie Guillén”, recuerda.

Los Chicago Bulls

En 1992, y a través de La Tremenda, le dan la oportunidad de narrar en español los partidos de los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan, donde se quedó por ocho años.

“Si hay quien dice que viajó con los Beatles y era una cosa increíble, yo viajé con los Beatles del baloncesto. Con los fabulosos cinco de los Bulls de Chicago. Donde fuera que íbamos era como si llegaran los Beatles a un concierto en los años 60”, recuerda Molina.

Con aquellos increíbles Bulls narró y celebró cuatro campeonatos de la NBA, donde la organización le obsequió con los cuatro anillos que todavía conserva en una caja fuerte en el banco como su gran tesoro.

“El anillo de la temporada donde batieron el récord de 72 victorias es el que mayor recuerdos me trae. Recuerdo el juego en Milwaukee cuando ganaron su juego 70 para batir el antiguo récord y recuerdo cuando se abrazaron en la cancha Michael (Jordan), Scottie (Pippen) y Dennis (Rodman). Fue una foto para la historia. Y naturalmente el anillo del 93, donde John Paxson anotó la canasta de tres puntos de la victoria para ser el héroe del juego”, añade.

Pero su mayor premio en aquellos tiempos fue compartir el día a día y los viajes junto a la mayor estrella del baloncesto de todos los tiempos. Un Michael Jordan que era adorado por las masas allá por donde pasaba y que Molina tuvo la suerte de conocer muy de cerca.

“Mis experiencias con Michael son positivas todas”, asegura. “Una vez incluso me regaló dos puros cubanos, era muy gentil, muy elocuente y civil. Hay quien dice que era muy arrogante, pero no. Los seis campeonatos demuestran que no era arrogante y que no jugaba para él, era el que más juego repartía en el equipo”.

“Llegar a un hotel en cualquier ciudad era una aventura, aunque por lo regular Michael no viajaba con nosotros o no estaba en el mismo hotel. Era una cosa increíble”, añade. “Nunca pensé que se pudiera tener tanta adoración por una persona. Y no sólo por Michael Jordan, porque cuando llegó Dennis Rodman al equipo la cosa era peor todavía. Recuerdo un juego en New Jersey donde a Dennis lo expulsaron del juego en el primer cuarto y, aunque estaba Michael Jordan, la mitad de los fanáticos se fueron del partido. Aunque muchos los odiaban y le gritaban, era un gran jugador y los fanáticos iban a verlo”, recuerda.

Guerra de Vietnam

Como a la mayoría de su generación, la Guerra de Vietnam también se le atravesó en su vida y no pudo esquivar vivir aquella dramática experiencia que define paradójicamente como “la experiencia humana más enriquecedora que he tenido en mi vida”.

“Me di cuenta de muchas cosas que creía que no existían en el mundo como la pobreza, injusticia, las diferencias sociales, racismo y al regresar ya era una persona diferente”, asegura.

Le tocó vivir salir como un héroe hacia al frente y regresar a escondidas y casi como un ‘delincuente’.

“No nos recibieron como héroes con caravanas, no, éramos ‘Baby killer’, los que matábamos niños y quemábamos gente con napal. Y en parte era cierto”, afirma.

Antagonismos que sufrieron los excombatientes de Vietnam además de la tragedia humana y la terribles experiencias vividas durante el año que estuvo de servicio.

“Viví muchas experiencias desagradables. Ninguna guerra es buena, te da un sentido de mortalidad y sabes que tus minutos pueden estar contados. Tu vida depende de cualquier cosa”, recuerda Molina.

“Viví la pérdida de varios amigos. En Memorial Day voy todos los años a un cementerio en Lansing, Assumption Cementery, donde está enterrado un compañero italoamericano de nombre Michael Yunta. Él era mi compañero de búnker y un día me dijo que no quería cargar la radio porque estaba cansado de hacerlo por tres meses y que lo ayudara, yo acepté aunque era muy peligroso. Tuvimos una emboscada y el primero que murió fue él. De no haber sido él, quizás hubiera sido yo. Esa experiencia no se me olvida y voy a su tumba con mi esposa. Otro compañero perdió su ojo tras una explosión de granada y yo estaba a su lado…, son experiencias que realmente te hacen pensar lo frágil que es la vida y lo duro y difícil que son las guerras. Cuando salí del Vietnam trabajaba en Nueva York en Correos y empecé a participar en las marchas en contra de la Guerra de Vietnam y recuerdo de John Kerry, que ahora es el secretario de estado, era uno de los líderes de esas marchas y ahora lo veo envuelto en guerras, las ironías de la vida”, añade.

Ahora este puertorriqueño, nacido en Barceloneta, se prepara para una temporada más con los Medias Blancas, a los que cubrió cuando ganaron la Serie Mundial en 2005 y a los que ve como el equipo de los hispanos en Chicago. Todo desde su micrófono en cabina que tiene en el rebautizado Guaranteed Rate Field junto a su compañero de transmisión Billy Russo. Algo que en sus inicios era impensable para el periodismo hispano en Chicago y del que él es parte protagonista de esta evolución.

“Es increíble comparado con lo que había en los 80”, afirma. “Yo creo que el único que estaba trabajando en el terreno de juego en los medios hispanos era yo porque estaba narrando los juegos. Era muy poca la cobertura que había de cualquier deporte y también era muy poca la presencia de latinos en los equipos”.