El tedio marca el cierre del mercado de invierno en Europa

Con el Real Madrid y el Atlético Madrid impedidos para fichar nuevos jugadores y el Barcelona sin la disposición de añadir nombres de lustre, el último día del mercado de pases de invierno en España estuvo marcado por modestas transacciones.

La misma tónica se produjo en las demás ligas europeas.

Un mensaje en Twitter de Mario Balotelli resumió el tedio de la jornada del martes. A tres horas del cierre del mercado, el atacante italiano del Niza escribió que la presentadora del canal deportivo era “más cautivadora que los fichajes que se habían hecho”.

El Madrid, que junto al Atlético fue sancionado por la FIFA por quebrantar la normativa sobre fichajes de jugadores menores de edad, cedió al volante defensivo Lucas Silva a su ex club Cruzeiro en préstamo hasta el término de la temporada de 2018.

Silva llegó a España con grandes expectativas en 2015 tras salir campeón con Cruzeiro en dos ligas seguidas, pero no pudo abrirse un hueco en el once titular del Madrid. Tampoco cuajó tras ser cedido al club francés Marsella la pasada temporada y un intento de enviarlo al Sporting Lisboa el año pasado no se pudo concretar al diagnosticársele una afección cardiaca, que posteriormente se determinó no le impedía jugar.

Lo único fraguado por el Barcelona fue incorporar a una promesa uruguayo de 18 años a su filial juvenil. Se trata de Santiago Bueno, zaguero de Peñarol, quien actualmente disputa con su selección el Sudamericano Sub20.

Entre lo más destacado en el resto de España, el delantero chileno Fabián Orellana pasó del Celta de Vigo al Valencia, equipo que merodea el descenso. Orellana, cedido hasta el final de la temporada, había sido apartado del plantel del Celta por cuestiones disciplinarias.

Las Palmas, que marcha 11mo en la liga española, reforzó su ataque al añadir a Jesé Rodríguez, cedido por el París Saint-Germain hasta junio. Las Palmas informó que unos 10.000 aficionados recibieron a Jesé, oriundo de las Islas Canarias, al ser presentado en el estadio Grand Canaria. El delantero fue vendido por el Madrid al PSG por 25 millones de euros en el verano pasado, pero no fue tomado en cuenta por el técnico Unai Emery.

En la Serie A, el Inter de Milán fue el único club que completó un fichaje en el cierre del mercado de invierno. Obtuvieron al defensor australiano Trent Sainsbury, cedido por el club chino Jiangsu Suning, cuyos dueños son los mismos que se hicieron del control del Inter. Sainsbury llega para reemplazar al internacional italiano Andrea Ranocchia, quien a primera hora del día fue cedido al Hull City.

Hull y Crystal Palace, dos equipos atosigados por el descenso, fueron los únicos ingleses que estuvieron activos en el último día. El Palace sumó al volante de marca Luka Milivojevic del club griego Olympiakos con un acuerdo hasta junio de 2020 y al central francés Mamadou Sakho de Liverpool por el resto de la temporada.