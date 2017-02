Oficial: Raiders y Patriots chocarán en México

HOUSTON – El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó este miércoles que los Oakland Raiders y los New England Patriots jugarán la próxima temporada en México.

“Tuvimos una gran experiencia en México, siempre vimos que sería un trato de más de un año”, dijo Goodell en su tradicional conferencia de prensa en la semana del Super Bowl.

Indicó que el Estadio Azteca volvería a ser la sede, pero no dio la fecha, sólo que se inclinan a que ahora sea en domingo en lugar de lunes.

“Tenemos una tremenda base de aficionados en México, su pasión por el futbol americano es inspirador, y estamos ansiosos por otro memorable partido en la Ciudad de México entre estos dos grandes equipos”, estableció Goodell.

Los Raiders jugarán en México por segundo año consecutivo, luego de haber derrotado 27-20 a los Texanos de Houston en noviembre pasado, partido donde hubo 76 mil 473 mil aficionados.

Esta será la primera vez que los Patriotas jueguen un partido oficial en México. En 1998 estuvieron, pero entonces era de pretemporada.

“La multitud más grande ante la cual han jugado los Patriotas fue en la Ciudad de México en 1998. Tuvimos una gran experiencia y estoy ilusionado con volver. Sé lo pasional que son los fanáticos mexicanos”, dijo el dueño de Patriotas, Robert Kraft.

Goodell agregó que buscarán seguir trabajando con el País pese a las políticas del Presidente Donald Trump.

“Creemos que la NFL une a las personas y construye puentes entre comunidades. Vamos a ver eso esta semana”, manifestó.

“Vamos a seguir en contacto con México”.

Sin embargo, sobre la prohibición que hizo Trump a siete países, el comisionado poco quiso comentar.

“Como comisionado de la NFL me enfoco ahora sólo al Súper Tazón”, dijo.

También se le preguntó sobre la situación con los Patriotas desde el caso del “Deflategate”, que terminó en los tribunales y con un castigo de cuatro partidos al quarterback Tom Brady.

Goodell dijo que no ha regresado a Foxboro porque no lo han invitado, aunque piensa que es asunto del pasado.

“No tengo duda de que si le pregunto al señor Kraft me daría la bienvenida. Tuvimos un desacuerdo cuando ocurrió. Hemos sido transparentes sobre las violaciones que pensamos ocurrieron. Sigo respetando y admirando a Robert y a su organización”, declaró.

“Tengo desacuerdos con los 32 equipos, no le temo a los desacuerdos, pero esto no lleva a la desconfianza o al odio, es un desacuerdo. Los tomas y sigues adelante, no un asunto personal”.