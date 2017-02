MLS con 12 postores para equipos de expansión

NUEVA YORK (AP) — Descartadas por la NFL, las ciudades de San Luis y San Diego están entre los 12 postores en la contienda por cuatro equipos de expansión de la MLS estadounidense.

Dos de los equipos, cuyas cuotas de expansión son de 150 millones de dólares, empezarán a jugar en 2020. El comisionado de la liga, Don Garber, dijo el martes que una de las condiciones para ser elegidos es contar con financiamiento garantizado para construir un estadio.

“En el pasado, no estábamos en una situación como para exigir que cada nuevo mercado tuviese todo listo”, dijo Garber en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Ahora estamos en una situación en la que hay tantas ciudades que buscan estas pocas oportunidades, que podemos hacer lo mejor para todos y asegurar que todos los aspectos de sus propuestas de expansión estén en orden”.

El comité de expansión empezará a revisar las aplicaciones en febrero. La MLS anunciará sus dos primeros elegidos a fin de año, y el porcentaje de financiamiento público para los estadios dependerá de cada ciudad.

“Cada mercado es distinto”, dijo Garber.

Las otras propuestas son de grupos de Charlotte, Cincinnati, Detroit, Indianápolis, Nashville, Phoenix, Raleigh-Durham, Sacramento, San Antonio y Tampa-St. Petersburg.

Tras comenzar a operar en 1996 con 10 equipos, la MLS llegó a 22 este año con la adición de Atlanta y Minnesota. Uno segundo equipo en Los Angeles comenzará a jugar el próximo año, y David Beckham tiene los derechos para un equipo en Miami, aunque no ha podido concretar un plan para construir un estadio. La liga dijo en diciembre que tiene planes de expandirse hasta 28 equipos, aunque no fijó un plazo para los dos últimos.

En la NFL, los Rams se fueron de San Luis a Los Angeles esta temporada, y los Chargers abandonaron San Diego para jugar en Los Angeles a partir de la próxima temporada. Ambos equipos compartirán un estadio en Inglewood.

“Tanto en San Diego como San Luis hay un vacío que dejó la NFL”, indicó Garber, quien señaló que la pérdida de sus equipos de la NFL podría aumentar el interés de la comunidad corporativa.