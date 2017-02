Tiger Woods arranca mal en Dubai

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Tiger Woods tuvo un pésimo arranque en el torneo de Dubai.

El ganador de 14 cetros en torneos mayores finalizó el jueves la primera ronda con una tarjeta de 77 golpes, 5 sobre par, sin conseguir un solo birdie en el Emirates Golf Club.

“Bueno, no golpeé la pelota muy bien”, dijo Woods, dos veces ganador en Dubai. “Dejé cortos probablemente 16 putts. Simplemente no podía agarrarle la velocidad y, consecuentemente, terminé con un número muy alto”.

A mediados de la ronda, Woods llevaba la peor anotación entre los que finalizaron. Sergio García fue el líder entre los que terminaron primero, con 65 golpes, 7 bajo par.

Woods necesitó 33 putts para terminar la ronda.

“Simplemente no podía golpear los putts con suficiente fuerza. Todos los putts los dejé cortos”, dijo. “Incluso cuesta abajo, con el viento a favor, me quedé corto”.

Se pronostican fuertes vientos para el viernes, lo que hace más difíciles los prospectos de recuperar terreno en la segunda ronda.

“Con suerte, este viento sopla mañana y tengo una buena ronda y regreso a par. Eso ciertamente no es imposible”, dijo Woods. “Pero tengo que salir al campo y hacerlo. Tengo que salir y hacerlo y va a ser difícil y con suerte es difícil y puedo tener una ronda realmente buena y darme más oportunidades”.

Woods volvió a jugar el mes pasado tras 17 meses fuera de acción con una lesión en la espalda, pero no hizo el corte en su primer certamen.

El jueves, dijo que la espalda estaba bien.

“No me dolió nada. Simplemente estaba tratando de ejecutar mis golpes y no lo estaba haciendo bien”, dijo Woods. “Al final, tuvo algunos buenos, pero el daño ya estaba hecho. Además, pude haber estado más cerca, pude haber terminado cerca de par si hubiera acertado algunos putts, pero no hice nada”.