Las leyendas se coronan en Australia

MÉXICO – Los aficionados al tenis que siguen a sus ídolos religiosamente saben perfectamente que torneo están jugando: si a Rafa Nadal le toco el draw fácil en Miami, o si Federer se retiró de Paris por alguna lesión. Los torneos en nuestro continente los podemos ver de día, y de noche, los de Europa nos dan un reto adicional por el cambio horario, pero durante la gira de los tenistas en Australia, donde el horario es de 16 horas antes, y sobre todo en el Abierto Australiano (AO, por sus iniciales en inglés) ver los partidos a las 3 am es todo un reto.

El pasado AO no fue la excepción. Las jornadas matutinas (1pm hora de Australia, 9 pm hora de Ciudad de México y Chicago) eran bastante cómodas y pudimos ver desde la derrota de Djokovic y Murray, hasta duelos de primer nivel, como el de Kuznetzova contra la serbia Jelena Jankovic. Ese duelo fue un clásico, le dieron a la pelota sin piedad con una técnica envidiable, al final la rusa se llevó la mejor parte en 3 sets.

Kuznetzova nunca ha sido la favorita de la prensa o la afición, pero es una jugadora que se ha sabido mantener en los primeros lugares desde que inició su carrera hace casi 20 años. Su mayor triunfo vino en el Abierto de Francia 2009, cuando ganó a Dinara Safina. Su festejo no fue con lágrimas, gritos o la emoción que explota en la mayoría de los tenistas cuando ganan un campeonato de tal envergadura. Svetlana levantó la copa, la mostró al público, y a los pocos segundos estaba pensando en el próximo torneo.

Su rostro ha cambiado, se operó la nariz y muchos no recuerdan la Svetlana de la década pasada, con una nariz más prominente y un rostro más acentuado. Lo que no ha cambiado es la fidelidad a la profesión: al momento de ser eliminada del AO en Melbourne empacó sus maletas para ir a jugar a San Petersburgo, donde recién ganó su pase a la semifinal. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con ella, su español es perfecto, pues se educó y aprendió a jugar tenis en las canchas de arcilla de España, como cientos de tenistas y afortunadamente no ha estado implicada en ningún escándalo de dopaje, como innumerables atletas rusos.

Las finales del AO fueron en el horario nocturno (7 pm de Australia, 3 am CDMX), pero las dos finales eran históricas, había que verlas. Serena Williams se enfrentó a su hermana Venus y ganó su Grand Slam número 23, y Federer el 18 derrotando a Rafael Nadal en un duelo que, como el propio suizo dijo, bien pudo haberse declarado un empate.

Ver el AO a las 3 am daba un sentimiento de que uno estaba soñando, pero ahora que nos despertamos, y vemos hacia atrás, parece que este torneo realmente fue un sueño, uno de esos que se convierten en realidad.