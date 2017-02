El pastor azulcrema de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO – “Por fe es que estoy aquí”.

Más allá de la táctica y la estrategia, las Águilas del América tienen a su ‘Pastor’ en el ámbito espiritual y de fe, que gusta de compartir palabras de aliento y no sólo dentro del campo de juego.

El mediocampista brasileño, William da Silva, tiene sobre el uniforme americanista su número 7 con el cual se le identifica en la cancha, pero debajo de él radica el ser humano que gracias a su credo superó obstáculos y se posicionó como jugador profesional primero y lejos de su país ya desde hace cuatro años.

“Siento que todo lo que he vivido hasta el día de hoy fue por fe, por creer que sí se puede, que hay un Dios que te ayuda, que te capacita”, afirma Da Silva.

“La fe como que me da cada día más esperanza. La esperanza de que puedo ser mejor, de que puedo servir mejor, no mejor para que la gente me vea como el mejor, pero aportar algo, en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, aportar algo bueno, algo sincero”.

Su comunicación con Dios es un pilar para reponerse de malos momentos en su carrera y en su vida, y prepararse para la próxima oportunidad de destacar.

Por ello, ya ve en como una página de aprendizaje el perder el duelo por el título ante Tigres, ya que habrá la ocasión de intentarlo de nuevo.

“Para reponerse de una Final, creo que acercándome a Dios y entendiendo que él me da salud para al otro día pararme por la mañana y empezar a trabajar y prepararme y quizá llegar a una Final otra vez, y volver a jugar, son las cosas que la fe me mueve”, sostuvo.

“Sé que perdí una Final, pero me imagino que no será la última que jugaré. Porque Dios me ha dado salud todos los días para pararme y pelear por otra Final”.

William confesó su compromiso por compartir conceptos de fe a sus compañeros y cómo pueden tener un efecto en sus carreras como jugadores.

“Hay muchos que se acercan y preguntan ‘¿Y esto qué? ¿Y esto otro?’ Y sí comparto, pero no soy un tipo que ahí estoy como que todos los días que esto y que lo otro, no, no”, mencionó el volante de las Águilas.

“La mejor forma de uno compartir su fe es viviendo y yo vivo mi fe todos los días. ¿Cómo la vivo? Busco aportar a mi compañero, si lo veo que está mal o que pasa algo, le hablo, palabras que le van a motivar. Nunca pienso en poner para abajo a una persona, siempre hablo cosas positivas, las cosas que Dios pone en mi corazón y que hacen que sea una persona positiva. Si somos positivos con las personas que tenemos cerca, vamos a tener un mundo mucho mejor”, afirma.

“Soy cristiano, sirvo a un Dios vivo, un Dios que siempre me ayuda, que nunca me ha dejado para nada y yo tampoco pienso en alejarme de él”, enfatizó William.