Aaron Gordon encabeza concurso de clavadas de NBA

Howard logra ‘doble doble’ y Hawks vencen a Rockets

HOUSTON (AP) — Dwight Howard tuvo que insistir en que esto no era una venganza. El pívot sumó 24 puntos y 23 rebotes durante su primer encuentro en Houston desde que fue contratado por los Hawks para esta campaña, y Atlanta derrotó el jueves 113-108 a los Rockets. "En realidad, no pensaba en esto, no …