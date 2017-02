Howard logra ‘doble doble’ y Hawks vencen a Rockets

HOUSTON (AP) — Dwight Howard tuvo que insistir en que esto no era una venganza.

El pívot sumó 24 puntos y 23 rebotes durante su primer encuentro en Houston desde que fue contratado por los Hawks para esta campaña, y Atlanta derrotó el jueves 113-108 a los Rockets.

“En realidad, no pensaba en esto, no me decía ‘¡ah, tenemos que vencer a Houston porque es el partido en que he regresado acá!”’, aseguró Howard. “Sólo sabía que debíamos ganar”.

Los Hawks perdían hasta por 20 puntos, y comenzaron el cuarto periodo abajo por 13, antes de que Howard emprendiera la remontada frente a su equipo anterior.

Tim Hardaway Jr totalizó 33 puntos, la mayor cantidad en su vida, por los Hawks, incluida una clavada con menos de un minuto restante que dio a Atlanta una ventaja de tres unidades.

En el cuarto periodo, Hardaway logró 23 puntos, al atinar ocho de 11 disparos de campo, tres de cinco triples y cuatro de cinco desde la línea de castigo.

Howard afirmó que el rostro de Hardaway infunde miedo cuando se disgusta y decide resolver los encuentros. Lo hizo en el último cuarto.

En recompensa, los compañeros de Hardaway le hicieron todo tipo de favores en los vestuarios después del partido. Le llevaron el desodorante y se ofrecieron para cocinarle la cena.

“Estos chicos pueden juguetear todo lo que quieran, pero el que de verdad trabajó fue DeAndre Bembry”, dijo Hardaway, respecto de su compañero, quien limitó a James Harden a sólo seis puntos en el último periodo.

Harden totalizó 41 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes, pero los Rockets tuvieron problemas para encestar en la recta final.

Houston perdió su delantera cuando Hardaway recibió una falta cuando encestaba en bandeja, y convirtió el tiro libre. Atlanta se colocó arriba por un punto, con dos minutos restantes.

Howard, quien pasó tres temporadas en Houston, recibió una calurosa bienvenida por parte del público que concurrió al Toyota Center.