Davis: El campeón Argentina pierde 2-0 con Italia

BUENOS AIRES (AP) — Malas noticias para el campeón de la Copa Davis.

Argentina perdió el viernes sus dos partidos con Italia y está obligado a ganar los tres restantes para seguir en carrera y además no poner en riesgo su permanencia en el Grupo Mundial del torneo.

Paolo Lorenzi venció a Guido Pella 6-3, 6-3, 6-3 y Andreas Seppi cerró una jornada ideal para su equipo cuando doblegó a Carlos Berlocq 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 (6) a Carlos Berlocq en esos choques sobre una superficie de polvo de ladrillo en el Parque Sarmiento.

“Es la primera vez que me toca sentirme incómodo en Davis. Comencé a forzar más mis tiros, y eso generó más errores, y él supo aprovechar eso”, dijo Pella, que cometió 47 errores no forzados.

No fue un partido bueno para mí, me equivoqué mucho y algunos errores me han sorprendido. Después hubo momentos en los que me puse más nervioso porque se me escapaban las chances, tuve puntos de quiebre que no pude aprovechar y esas cosas a uno lo van debilitando en lo mental”, agregó.

En el dobles del sábado se medirán Diego Schwartzman-Leonardo Mayer ante Seppi-Simone Bolelli, mientras el domingo lo hará Berlocq ante Lorenzi y Pella con Fabio Fognini.

Pero todo parece indicar que los capitanes Daniel Orsanic, de Argentina, y el italiano Corrado Barazzutti podrían hacer cambios en sus planteles.

Si Argentina no gana sus tres encuentros, deberá jugar un repechaje para evitar el descenso, mientras el ganador de la serie jugará en cuartos de final entre el 7 y 9 de abril ante el vencedor de la eliminatoria entre el local Alemania y Bélgica.

Lorenzi (número 43 del mundo) tuvo la iniciativa con una variada gamas de golpes, luciéndose con las voleas, mientras Pella (84) basó en parte su estrategia subiendo a menudo a la red para no permitir los peloteos de fondo.

El italiano de 35 años, que en la temporada anterior ganó su primer título de ATP, dominó a voluntad a su rival que se mostró errático y vacilante.

Parecía que Seppi también tendría una jornada fácil cuando le ganó con comodidad a Berlocq, quien se repuso para vapulearlo con un 6-1 en el tercero y ponerse al borde del empate.

Pero Seppi, quien viene de alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia donde perdió con el suizo Stan Wawrinka, se recompuso, le quebró el saque a su rival y se puso 4-2 en el cuarto set para encaminarse a la victoria.

El rival de Berlocq era en principio Fognini, cuya ausencia el equipo italiano la anunció a último momento debido a una gastroenteritis. Ese problema podría dejar a Fognini también descartado del single del domingo.

Diego Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, estuvo en el estadio alentando a Argentina, tal como lo hizo en noviembre pasado cuando los Albicelestes vencieron a Croacia en Zagreb para alzar la Ensaladera de Plata después de cuatro finales perdidas.

Argentina acusa ausencias de peso como las de su número uno Juan Martín del Potro, quien prefirió prepararse para el circuito de la ATP, y Federico Delbonis, con problemas físicos. Ambos fueron baluartes en el hito de Croacia.

Argentina está arriba 2-1 ante Italia en choques por la Copa Davis. Los triunfos de ambos equipos fueron como visitantes.