Inauguran academia de boxeo en Aurora

CHICAGO – Ya hace cerca de un año que abrió sus puertas la Acción Latina Boxing Academy en Aurora, el pujante suburbio ubicado al oeste de Chicago, pero la ceremonia de inauguración oficial ocurrió el pasado 31 de enero en el edificio de la organización comunitaria Acción Latina y contó con la presencia de varios personajes del boxeo local, incluido el ex contendiente mundial de los pesos pesados Fres Oquendo.

Oquendo, un puertorriqueño afincado en Chicago que llegó a combatir tres veces por cetros mundiales de los pesos completos y que siempre ha apoyado iniciativas del boxeo local, no podía faltar a fiesta de Aurora.

“Estoy aquí apoyando a este club y a mi amigo (Julio Pacheco, entrenador del gimnasio) porque fuimos contrincantes como aficionados. Mi pasión siempre es ayudar a los nenes en el área de Chicago”, dijo Oquendo, encargado de cortar el listón para la apertura oficial del centro. “El boxeo es un deporte de caballeros, da mucha disciplina y se aprende mucho de la vida”.

Frank Navarro, presidente del nuevo centro boxístico y también de la United Soccer Association de Aurora, no pudo estar presente en la ceremonia debido a sus múltiples ocupaciones pero comentó que el nuevo gimnasio pretende dar más opciones deportivas al público local. Además de boxeo, el centro ofrece actividades de Futsal y Taekwondo.

A pesar de su corta vida, el gimnasio ya cuenta con algunas promesas del oeste de Chicago como Isaac Pacheco, finalista de las 156 libras para novatos en los Guantes de Oro de Chicago en 2016, y Kerrigan McKenna, tres veces campeona nacional juvenil de lucha libre.

“Tengo 17 años y voy a Yorkville High School, mi papá peleaba y por eso me gusta a mí también, las mujeres también pueden pelear. Me gusta practicar con niños porque después es más fácil contra las niñas. Me gustaría ser profesional un día y entrar a MMA (artes marciales mixtas) porque practico lucha libre y judo”, señaló McKenna, quien ni siquiera mencionó sus éxitos a nivel nacional porque “no me gusta hablar mucho de mí”.

Otros jovencitos como Octavio García, de 16 años y apodado ‘The Killer’ en el gimnasio por sus manos pesadas, también le está tomando el gusto al deporte de los golpes. “Vengo aquí porque pego muy duro y para aprender a protegerme”, comentó el muchacho de 16 años de West Aurora.

El entrenador principal del gimnasio es Guillermo Pacheco, un ex boxeador mexicano con un pasado deportivo en su país y en Estados Unidos. “Yo peleé en México en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en El Paso, Texas, y luego en 1974 me vine a Chicago e hice 10 peleas aquí, siempre como amateur”, comentó Pacheco. “Ahora estamos tratando de reclutar a todos los niños para que aprendan el deporte del boxeo”.

El entrenador asistente es Julio Pacheco, hijo del entrenador principal, quien enfrentó como aficionado a Fres Oquendo y combatió una vez contra el legendario cubano Félix Savón -uno de los mejores boxeadores amateurs de la historia-, el mismo que fue tres veces campeón olímpico y seis veces campeón mundial como amateur y quien rechazó varios millones de dólares para enfrentar a Mike Tyson como profesional.

“Con Savón peleé en México DF en las 91 libras y también gané dos medallas de plata para México en los Juegos Centroamericanos del Caribe y en el Preolímpico de 1996. Nunca me gustó el aspecto del dinero que había en el boxeo y por la política, por eso nunca me interesó ser profesional”, indicó Pacheco Jr. “Aquí el año pasado llevamos a un muchacho, Isaac Pacheco, mi sobrino, a los Guantes de Oro y este año pensamos llevar a dos o tres boxeadores”.

Un invitado especial al evento de Aurora fue Robert Rentería, un hombre con una historia personal muy particular que hoy preside el comité internacional juvenil del CMB (Consejo Mundial de Boxeo y es autor del libro ‘From the Barrio to the Board Room’, una obra autobiográfica que recorre su camino desde sus oscuros inicios hasta el éxito empresarial.

“Estoy trabajando junto a Fres, nuestro objetivo es detener la violencia en Chicago y en el país y queremos dar libros en lugar de pistolas, cuchillos, drogas, agujas, alcohol y cigarrillos. Queremos llevar el libro a 165 países para niños y niñas de ocho a 18 años”, dijo Rentería, “Aquí en la academia vamos a tener el centro de ‘From the Barrio to the Board Room’ y vamos a trabajar para parar la violencia, las pandillas, las drogas, el ‘bullying’ y detener la deserción escolar. Queremos mostrar que la mejor arma no es una pistola cargada sino una mente educada”.

Por su pasado, Rentería es la persona ideal para motivar los jóvenes. Hijo de un padre adicto a la heroína y de una madre que debía trabajar en tres empleos, Rentería sufrió a los seis años un terrible accidente que lo obligó a asistir por tres años a una escuela para discapacitados físicos y mentales. Luego de que su madre se casara con un hombre alcohólico que abusaba de todos físicamente en la familia, el joven Rentería se escapó del hogar para vivir con pandillas y dedicarse al consumo y la venta de drogas.

“Un día un tipo me apuntó con una pistola y allí dije que nunca regresaría a eso y me metí en la Armada y serví al país por siete años. Llegué a Chicago en 1990 con 200 dólares y en seis años me convertí en vicepresidente de una empresa de lavaderos comerciales que cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York. Luego llegué a ‘Corporate América’ y tuve mi propio negocio. Hace 11 años conocí a un niño que estaba en las pandillas y eso me inspiró para escribir un libro que ayude a que los jóvenes no cometan los errores que tuve yo”.

Por su parte, Oquendo (37-8 y 24 KOs), el único peso completo de la historia que fue poseedor de los cinturones latinos del CMB, OMB y AMB junto con los de la NABF, NABA y USBA, aprovechó el evento para comentar su actualidad boxística.

Después de una controversial derrota por decisión en Grozny, Rusia, en 2014 ante el uzbeco Ruslan ‘El Tyson Blanco’ Chagaev y tras la imposibilidad de una revancha, la carrera del púgil boricua parecía haber llegado a su fin. Pero a sus 43 años Oquendo aguarda una nueva chance mientras continúa entrenando a su hijo Salomón Oquendo, campeón de los Guantes de Oro de los Guantes de Oro de Chicago el año pasado como novato en las 139 libras, y se ocupa de su restaurante en Lincoln Park.

“Hice una pelea, que la pusieron como exhibición, pero fue una pelea real en Belice en septiembre de 2014. Noqueé en el cuarto round a un invicto mexicano, no recuerdo el nombre (el combate no figura en los registros oficiales) pero era un muchacho fuerte”, comentó Oquendo. “Ahora voy a pelear por un título mundial porque yo soy el rival mandatorio por la AMB, vamos a ver si podemos traer la pelea a Estados Unidos, Inglaterra o al Medio Oriente, todavía no se sabe. Yo siempre estoy en condiciones. Yo creo que tengo unas dos peleas más y después me retiro”.

Acción Latina Boxing Academy

-544 S. Lake Street, Aurora, Illinois

-Gimnasio de boxeo

-Informes: 630-291-0893, 630-664-0296 y 630-768-1892

-Tarifas: $30 mensual para menores de 18 años, $45 mensual para adultos, $5 por día