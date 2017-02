Rick Rentería: ‘El futuro de los Medias Blancas se ve muy bueno’

CHICAGO – Se llama Richard Avina Rentería, más conocido como como Rick Rentería, quien a sus 55 años se ha convertido en el nuevo ‘mesías’ de los Medias Blancas de Chicago, no en vano nació el día de Navidad de 1961.

El nuevo mánager mexicoamericano de los patipálidos tiene la misión de levantar a un equipo hundido, algo que ya intentó con los Cachorros en 2014 pero no lo dejaron terminar su trabajo. Veremos si en el lado sur de Chicago si lo mantienen.

Antes de arrancar los entrenamientos primaverales hablamos en exclusiva con Rentería en un céntrico restaurante mexicano, donde nos detalló sus raíces, sus objetivos y muchas cosas más.

¿Tremendo reto el que se le presenta para levantar a estos Medias Blancas?

Así es, pero creo que los cambios que hemos hecho para tratar de renovar el equipo están muy bien. Recibimos unos brazos buenos y jugadores de posición buenos. Obviamente se están todavía desarrollando, pero se ve el futuro de los Medias Blancas muy bueno. Todavía nos quedan algunos jugadores veteranos que nos van ayudar a formar a los jóvenes. Esperamos que este año nos vaya bien y que salgamos a pelear.

¿Es un proceso parecido al que hicieron los Cachorros?

Sí. Han sido seis o siete equipos en Grandes Ligas que han seguido este modelo. Los Indios, Reales, Rangers, Cachorros y varios más. No es una cosa que uno tenga que temer, sino que hay que verlo como una cosa grande y buena, especialmente porque nuestra oficina ha hecho un gran trabajo con las adquisiciones de jugadores.

¿Le dolió en su día la salida de los Cachorros?

Pienso que como en cualquier negocio las cosas pasan por una razón. Yo ahorita estoy de vuelta aquí en Chicago, pero en el lado sur tratando de hacer prácticamente lo mismo. Intentando de formar y moldar mentalidades y actitudes para poder poner un equipo que en su momento nos pueda definir como contendientes.

La afición está muy ilusionada con el equipo este año….

Claro que sí, están reconociendo que los movimientos que se hicieron en el invierno fueron muy importantes. Para nosotros, como cuerpo técnico que estamos trabajando con muchos jóvenes, también estamos muy emocionados porque vemos que el futuro va a ser muy bueno. Esperamos que se vea más temprano que tarde, pero sabemos que tenemos que tener un poco de paciencia para que los muchachos se vayan desarrollando en la manera que se necesita para que sean jugadores de tremenda calidad en Grandes Ligas.

¿Con estos peloteros puedes llegar a los playoffs o necesitas más refuerzos?

Como cualquier mánager, no me preocupo tanto por lo que no tengo, sino por lo que tengo. En este momento me voy a concentrar simplemente en los jugadores que tengo para movernos hacia adelante.

¿Qué características le da al equipo tener un grupo tan amplio de jugadores latinos?

Nosotros lo que buscamos son jugadores de calidad, simplemente eso. Ya sea latino, anglo, chino, coreano o japonés. Queremos jugadores que se entreguen por la franela que usan, que son los Medias Blancas.

¿Cuál es su herencia hispana?

Yo nací en Los Angeles. Mis padres son de Uruapan, Michoacán, pero en México también vivieron en Guadalajara y Tijuana. Mi padre venía mucho a Estados Unidos, y yo fui el primero en nacer aquí de los nueve hermanos que somos. Obviamente yo tengo una historia en México porque he jugado allí en invierno y en verano y por eso México es parte de mi cultura. Estoy muy orgulloso de tener mi sangre mexicana y de vivir en Estados Unidos.

¿Se ha marcado una meta para esta su primera temporada con los Medias Blancas?

La meta que tengo es que los jugadores jóvenes se desarrollen lo más rápido posible. No soy una persona que digo que vamos a ganar 100 partidos o vamos a tener x derrotas. Yo no pienso así. Yo me tengo que concentrar en los hechos de los jugadores y en la manera que se están desarrollando. Cada día que vayan progresando y que al final sean lo mejor que puedan en Grandes Ligas.

¿Te gustaría volver a ser mánager de México en el Clásico Mundial?

A mi me ayudó (en 2013) porque al ser parte de la selección es un evento que todo el mundo está viendo. Fue un orgullo, mis padres estaban muy felices y me atreví a hacerlo. Obviamente ahora no estoy disponible para volver hacerlo, pero ya veremos en el futuro que pasa.

¿Qué opina del muro que Donald Trump quiere construir en la frontera mexicana?

Lo que le digo a la gente es que no pierda su fe. Tengan confianza y sigan haciendo lo que siempre han hecho. Somos gente buena, honorable y dignos de ser tratados con mucho respeto. Dios nos cuida y vamos a seguir para adelante.