Rusia critica extensión de suspensión por dopaje

MOSCÚ (AP) — La federación de atletismo de Rusia parece encaminada a un conflicto con la IAAF sobre dopaje, pese a que el gobierno admitió el martes que algunos entrenadores importantes usaron sustancias prohibidas para ayudar a sus atletas.

La IAAF dijo el lunes que Rusia probablemente no será reintegrada al atletismo mundial hasta al menos noviembre, extendiendo una prohibición impuesta inicialmente en noviembre del 2015. Eso significa que no habrá un equipo oficial de Rusia en el campeonato mundial en agosto, aunque algunos atletas “neutrales” pudieran competir.

Una nueva directriz de la IAAF obliga a la federación rusa a confrontar acusaciones de la Agencia Mundial Antidopaje de que el estado auspició un vasto programa de dopaje, ya sea aceptando las acusaciones o “refutándolas convincentemente”.

El vicepresidente de la federación rusa Andrei Silnov descartó una admisión de que el dopaje en Rusia tenía respaldo del estado.

“No existen hechos, solamente acusaciones, y nosotros estamos probando gradualmente que no se trata de una estructura estatal, un sistema, ese tipo de cosa”, le dijo a The Associated Press.

Silnov, ex saltador olímpico, dijo que los informantes sobre el dopaje en Rusia estaban motivados por dinero, cuestionó acusaciones de que Rusia tenía “una cultura de dopaje” e insinuó que la IAAF era injusta con Rusia por demorar su reintegración.

“Cumplimos con los requerimientos. Los cumplimos y ahora hay nuevos requerimientos”, dijo. “El proceso no acaba”.

Silnov realizó una conferencia de prensa junto con el ex dueño del récord mundial de salto largo Igor Ter-Ovanesyan, quien dijo que los éxitos de los atletas germano orientales durante la era de la Guerra Fría deberían ser vistos como productos de “buena farmacología” en lugar de ser condenados como dopaje. Silnov no lo cuestionó.

Esos comentarios se produjeron en momentos en que el viceprimer ministro Vitali Mutko trató de restar importancia a diferencias entre Rusia y la IAAF, diciendo que el atletismo ruso tuvo grandes problemas, pero “en el último año se ha realizado un trabajo colosal” con reformas.

“Hubo muchos abusos y violaciones. Deportistas violaron reglas y muchos entrenadores no entienden cómo trabajar sin dopaje y es hora de que se retiren”, dijo Mutko en declaraciones a la agencia noticiosa estatal R-Sport.

El lunes, Mutko fue criticado por el jefe de la fuerza especial de la IAAF Rune Andersen por sus frecuentes críticas a los fallos antidopaje contra Rusia.

Tras una reunión del consejo, la IAAF delineó las condiciones para el regreso de Rusia a las competencias, incluyendo la reinstauración de la agencia nacional de análisis de dopaje, que sigue suspendida por varias acusaciones de encubrimiento. No se piensa que eso ocurrirá antes de noviembre.