El ‘Piojo’ Herrera no descarta la idea de dirigir en la MLS

Por Jad El Reda/Hoy Los Angeles

CARSON, CALIFORNIA – El técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, no desaprovechó la oportunidad para mostrar su agrado por la MLS tras el juego amistoso de este martes 7 de febrero en que su escuadra empató 1-1 en un amistoso con el Galaxy de Los Ángeles en Carson.

Según el ‘Piojo’, la liga estadounidense da la oportunidad para que los entrenadores desplieguen sus ideales y ve cómo una posibilidad de algún día poder dirigir.

“Yo no estoy cerrado para nada, pero por lo pronto tengo contrato con Xolos”, dijo el entrenador. “Lo he dicho, uno no sabe dónde pueda estar mañana. Hoy estoy aquí y estoy contento. Sí es una buena liga para un técnico porque le da para trabajar un proyecto porque no hay descenso”.

La rivalidad interligas crece año tras año entre los equipos de la Liga MX y la MLS, tal como se vivió en el juego amistoso en el que el Galaxy de Los Ángeles igualó 1-1 con los Xolos de Tijuana en Carson.

El partido fue ríspido por momentos entre los pupilos de Herrera y los de Curt Ornalfo, quien se estrenaba en la banca galáctica.

Según el ‘Piojo’, mucho tuvo que ver con la lluvia: “La cancha se vuelve rápida y hay choques pero a la final los dos salimos a divertirnos y jugar al futbol, por lo menos se hicieron un par de goles”, declaró el entrenador al final del encuentro.

Los Xolos ocupan la primera posición de la tabla en México con 12 unidades y es el equipo más goleador del torneo con 12 a favor. Herrera aprovechó este juego para foguear a jugadores que el consideraría para usar durante el campeonato mexicano en el que ya se han jugado cinco jornadas.

“Los muchachos que trajimos nos funcionaron, muestran que están listos para competir con la gente que se quedó”, explicó el ‘Piojo’. “Venimos con [muchos] partidos, hoy jugamos con dos centrales, más la lesión de Michael que fue un golpe fuerte y no lo pudimos traer. Bueno, vimos a los chamacos que se portaron bastante bien. Se está trabajando bastante bien en fuerzas básicas con los Xolos”.