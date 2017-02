Delanteros mexicanos, en peligro de extinción

CIUDAD DE MÉXICO – El último campeón de goleo mexicano en la Liga MX data del Clausura 2011, cuando Ángel Reyna se coronó en el rubro.

Han pasado 11 Torneos Cortos sin que un jugador nacido en México haya podido encabezar el rubro.

Después de que Reyna se coronó, el título de máximo romperredes se reparte en nueve nacionalidades, cuyos jugadores se han distribuido 16 galardones.

A partir del Apertura 2011, cuatro veces lo han ganado goleadores de nacionalidad colombiana: tres para Christian Benítez y uno para Enner Valencia.

Tres argentinos también han gozado dicha distinción: dos veces Mauro Boselli y una Emanuel Villa.

En dos ocasiones el uruguayo Iván Alonso ganó el campeonato de goleo. Los colombianos Dorlan Pabón y Dayro Moreno también lo han conquistado.

El chileno Esteban Paredes, el paraguayo Pablo Velázquez, el brasileño Camilo Sanvezzo, el francés André-Pierre Gignac y el peruano Raúl Ruidiaz se suman a la lista al ganar una vez dicho título.

En la actualidad no se ve quién pueda revertir la tendencia.

Dominan los foráneos

Ocho argentinos, y un brasileño, colombiano, peruano, chileno, ecuatoriano, uruguayo y francés son los centro delanteros titulares en la Liga MX.

En 15 de los 18 equipos los puntas no nacieron en México.

En el campeón Tigres es André-Pierre Gignac el inamovible y ahora el club tiene también en sus filas al chileno Eduardo Vargas.

El líder Tijuana tiene al argentino Milton Caraglio como punta, el sublíder Toluca al colombiano Fernando Uribe, el tercero Pumas al uruguayo Nicolás Castillo, el cuarto Santos al argentino Julio Furch.

De los equipos que suelen utilizar extranjeros sólo Oribe Peralta en el América y Eduardo Herrera en Veracruz son los ‘9’ titulares. En Chivas está Alan Pulido, mientras que Ángel Zaldívar juega ya más pegado a la banda; estos dos últimos fueron convocados por el Tricolor al juego contra Islandia.

En Cruz Azul es el argentino Martín Cauteruccio el que se ha apropiado del puesto, en Querétaro el brasileño Camilo Sanvezzo, en Atlas el ecuatoriano Fidel Martínez, en Monarcas el peruano Raúl Ruidiaz, en Monterrey el argentino Rogelio Funes Mori, en León el argentino Mauro Boselli, en Pachuca el argentino Franco Jara, en Necaxa el argentino Fabián Espíndola, en Jaguares el argentino Jonathan Fabbro y en Puebla el argentino Pedro Canelo.

Los Xolos tienen como alternativa al mexicano Henry Martin, quien apenas ha sumado 65 minutos, Jahir Barraza en el Atlas suma 131 minutos, Marco Bueno 39 en el Monterrey, Javier Orozco 31 en Veracruz.

Temen un Tri con naturalizados

De seguir la tendencia en la Liga MX, los delanteros naturalizados tendrán que entrar al rescate de la Selección Mexicana.

Dos ex puntas del Tricolor, Carlos Hermosillo y Francisco Fonseca, lamentaron que en 15 de los 18 clubes de Primera División el punta no haya nacido en México y coincidieron que eso repercutirá en el Tricolor.

“En un futuro no muy lejano vamos a tener una Selección de jugadores no nacidos en México. Nunca me va a parecer que la Selección de un país sea de jugadores no nacidos, me parece… no sé si la palabra sea ofensivo o ridículo que puede haber cuando somos tantos millones de habitantes y el fútbol es uno de los deportes más importantes del País”, dijo Hermosillo, quien también responsabilizó al jugador.

“Respetaría muchísimo al futbolista mexicano, pero también es vergonzoso que quien está jugando no levanta la mano ni dice nada”, agrega.

México enfrentó el pasado miércoles a Islandia y sólo tuvo a Alan Pulido y a Ángel Zaldívar como puntas naturales; el ‘Kikín’ Fonseca reflexionó al respecto.

“Ya en su momento México utilizó delanteros como Matías Vuoso o ‘Guille’ Franco cuando yo estaba jugando. Quiere decir que cuando un jugador ya no esté en su mejor momento o se haga viejo o haya sequía de goles, otra vez se va a recurrir a los naturalizados, si no tienen ningún empacho en que así sea los dueños de los equipos, la Liga y los directivos tienen mucho de dónde escoger.

“No tengo nada contra los jugadores extranjeros o naturalizados, pero me encantaría ver una Selección con puros nacidos en México porque se siente diferente, por más que se diga que también son mexicanos, pero se siente diferente incluso cuando escuchas el Himno cuando naciste en ese País y llevas toda tu vida ahí”, mencionó Fonseca.

CLUB ‘9’ TITULAR (Min.) / ‘9’ ALTERNATIVA (Min.)

Tijuana Milton Caraglio (ARG) (381) / Henry Martin (MEX) (65)

Cruz Azul Martín Cauteruccio (ARG) (151) / Jorge Benítez (PAR) (339)

Querétaro Camilo Sanvezzo (BRA) (330) / Emanuel Villa (ARG) (227)

Atlas Fidel Martínez (ECU) (279) / Jahir Barraza (MEX) (131)

Monarcas Raúl Ruidiaz (PER) (450) / Luis Rey (COL) (115)

Monterrey Rogelio Funes Mori (ARG) / (431) Marco Bueno (MEX) (39)

León Mauro Boselli (ARG) (425) / Germán Cano (ARG) (46)

Pachuca Franco Jara (ARG) (340) / Sergio Vergara (CHI) (36)

Toluca Fernando Uribe (COL) (329) / Enrique Triverio (ARG) (144)

América Oribe Peralta (MEX) (296) / Silvio Romero (ARG) (148)

Chivas Alan Pulido (MEX) (450) / Ángel Zaldívar (MEX) (352)

Veracruz Eduardo Herrera (MEX) (449) / Javier Orozco (MEX) (37)

Pumas Nicolás Castillo (CHI) (355) / Matías Britos (URU) (30)

Necaxa Fabián Espíndola (ARG) (269 / Claudio Riaño (ARG) (182)

Jaguares Jonathan Fabbro (ARG) (360) / Vanderley Dias (BRA) (229)

Tigres André-Pierre Gignac (FRA) (360) / Eduardo Vargas (CHI) (17)

Santos Julio Furch (ARG) (450) / Emiliano Armenteros (ARG) (75)

Puebla Pedro Canelo (ARG) (356) / Álvaro Navarro (URU) (305)

Torneo Clausura

Jornada 6

Viernes 10:

Tijuana – Necaxa 9pm

Sábado 11:

Querértaro – León 5pm

Atlas – Guadalajara 7pm

Monterrey – Pumas 7pm

Pachuca – Tigres 7:06pm

América – Puebla 9pm

Domingo 12:

Toluca – Veracruz 12pm

Jaguares – Monarcas 5pm

Santos – Cruz Azul 6pm

Clasificación: Tijuana 12, Toluca 10, Pumas 10, Santos 9, Veracruz 9, Jaguares 9, Pachuca 8, Guadalajara 8, Monterrey 7, Atlas 7, América 6, Cruz Azul 5, Monarcas 5, Tigres 4, Necaxa 4, León 4, Querétaro 3, Puebla 2.