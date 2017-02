Tanaka: No pienso en cláusula de rescisión con Yanquis

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El as de los Yanquis, Masahiro Tanaka, aseguró que no piensa en la cláusula que le permite rescindir su contrato con el equipo. El contrato de siete años y 155 millones del pitcher japonés le permite rescindirlo después de esta temporada, renunciar a 23 millones de dólares en salarios anuales … Seguir leyendo Tanaka: No pienso en cláusula de rescisión con Yanquis →