Adrián ‘El Tigre’ Granados: ‘Esta pelea es para cambiar mi vida’

CHICAGO – El próximo 18 de febrero una de las grandes promesas del boxeo de Chicago, el mexicoamericano Adrián ‘El Tigre’ Granados (18-4-2, 12 KOs), choca contra el ex campeón mundial en cuatro diferentes divisiones, Adrien ‘The Problem’ Broner (32-2, 24 KOs), a 10 asaltos del peso welter en velada a celebrarse en el Cintas Center, Cincinatti, Ohio.

Para Granados, de 27 años y natural de Cicero, IL, es la pelea que estaba esperando para acercarse a las alturas del boxeo donde le esperan las grandes bolsas y los cetro mundiales.

Recientemente estuvimos en su gimnasio en Garfield Park, Chicago, donde el ‘Tigre’ nos recibió tras un entrenamiento y nos contó sus sensaciones sobre el gran combate que tiene en el horizonte.

¿Cómo va el campo de entrenamiento?

Estamos al tiro ahorita. Estamos entrenando muy fuerte, corrigiendo todos los errores que necesitamos para estar bien preparados para la pelea. Esperamos ganar porque es un pelea bien grande para mi.

¿Qué sensaciones tienes al enfrentar un boxeador como Broner?

Mi récord no está perfecto, pero tengo mucha experiencia con buenos boxeadores. Quiero dar una buena pelea para que todo el mundo se entere quién es el ‘Tigre’ Granados. Vamos a ganar porque vamos a salir con todo.

El apodo de Broner es ‘The Problem’, pero quién va tener un problema en esta pelea…

Yo voy a ser su verdadero problema. La gente de Chicago sabe que tengo con qué ganarle y es lo que le vamos a enseñar al mundo el próximo 18 de febrero.

Fuiste su sparring hace tres años, por lo que ya os conocéis los dos, ¿quién sacará ventaja de esto?

Yo siempre sabía que iba a llegar a este nivel. Pero hacer sparring es diferente a una pelea. No le enseñé todo lo que puedo hacer porque tenía planes de pelearle algún día. Ese día ya llegó y esa noche van a ver otro lado del ‘Tigre’ que no conocen.

¿Tienes todavía algún contacto con Broner?

Sí, somos amigos. Me tiene mucho respeto y no está hablando mal de mi. Él me conoce y es hombre, pero yo le enseñé que no le tengo miedo. Yo soy hombre también y es de mi misma edad. Aunque estamos en una profesión donde sólo uno puede ganar.

¿Cómo te imaginas la pelea contra Broner?

Va a ser una pelea muy emocionante y con mucha acción. Vamos a darle con todo para ganarle. Estamos bien listos y animados para esta pelea.

Broner es el gran favorito y además pelea en casa. ¿Cómo encaras eso?

Está bien. Lo han cuidado muy bien, pero ya llegó el momento para mi de pelear a un boxeador de ese calibre. Yo no me voy a rajar de nada, si me tumba o pesca con algo bien, yo voy a seguir adelante y le voy a dar con todo. Tengo muchas ganas de ganarle y de estar en el lugar donde él está ahora porque a mi no me han cuidado igual y no me han dado el colmillo que le han dado a él.

¿Qué significa esta pelea para ti?

Esta pelea es para cambiar mi vida. También la de mi familia y de mi gente en Garfield Park. Quiero darle una buena pelea a la gente de Chicago porque necesitamos otro campeón y ese quiero ser yo.

Todas tus derrotas han sido polémicas, ninguna por nocaut o por decisión unánime. ¿Te hace pensar eso que tienes que salir a por un nocaut para ganar?

Claro que sí. Muchos saben que yo debería estar invicto. En todas mis derrotas y empates todos piensan que debía haberlas ganado, es por eso que vamos a ir a darle con todo. No quiero dejar a los jueces que me roben otra pelea. A Broner le voy a dar una paliza para que se enteren de que Adrián es el mejor boxeador. La victoria me la voy a traer a Chicago.

¿Piensas que llegas en el mejor momento de tu carrera?

Sí. Esta victoria me va a subir a un nivel donde muy pocos están. Después de ganarle a Broner, quiero pelear contra cualquiera en el mundo porque quiero ser uno uno de los mejores en el boxeo.

¿Qué mensaje le mandas a Broner?

Le deseo suerte, que le eche ganas en el entrenamiento porque yo voy a lo que él tiene.

¿Y a la afición de Chicago?

Que me sigan apoyando. Que vengan a Cincinnati a apoyarme en la pelea porque queda a cuatro horas y media en coche. Quiero que estemos todos juntos allí porque yo voy con mucho ánimo y que vean que Chicago también está allí.