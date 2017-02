Coordinador de Falcons libra lucha diaria contra alcoholismo

ATLANTA (AP) — Tras tocar fondo cuando dirigía a Southern California, Steve Sarkisian ha vuelto a tener algunos éxitos en su vida profesional. Fungió como coordinador ofensivo del equipo de Alabama que disputó el título del fútbol americano colegial.

Y ahora, tiene una nueva oportunidad, ocupando ese mismo cargo en los Falcons de Atlanta, donde hereda un ataque sumamente productivo que llegó al Super Bowl, apoyado en la labor del quarterback Matt Ryan.

Pero Sarkisian debe lidiar cada día con sus demonios personales.

El jueves, en la conferencia de prensa en que los Falcons lo presentaron como su coordinador ofensivo, Sarkisian habló abiertamente sobre la batalla con el alcoholismo que le costó su puesto de entrenador en 2015.

“Todos tienen problemas que enfrentar, algunos físicos y otros mentales, de cualquier índole”, dijo Sarkisian. “Éste resultó ser un problema para mí, y trabajo diariamente en eso. Es importante para que pueda ser la mejor persona, el mejor padre y el mejor entrenador que pueda. Soy diligente con esto”.

Sarkisian fue destituido por los Trojans. El director atlético de la universidad, Pat Haden, dijo que el entrenador se había presentado en un entrenamiento sin encontrarse en condiciones de trabajar. Poco antes, pareció encontrarse ebrio al pronunciar un discurso durante un acto con animadoras del equipo.

Se sometió a un tratamiento y continúa con un programa para controlar su alcoholismo.

“No es algo que esté necesariamente en el pasado”, dijo Sarkisian, de 42 años. “Es algo en lo que tengo que trabajar cada día. Lo hago, todos los días… Esta enfermedad del alcoholismo es una parte de mí, pero no me define. Tengo mucho más que eso para ofrecer”.

Nick Saban, el reputado entrenador de Alabama, dio a Sarkisian la oportunidad de volver al fútbol americano, como analista ofensivo en la campaña recién concluida. El coordinador ofensivo Lane Kiffin aceptó el puesto de entrenador en Florida Atlantic, y Sarkisian fue elegido como su sucesor.

Adelantó el comienzo de su gestión debido a que Alabama rompió la relación laboral con Kiffin una semana antes de la final ante Clemson, que derrotó 35-31 a la Crimson Tide en un duelo dramático.

Sarkisian dijo que quería cumplir su primera temporada como coordinador de Alabama. Sin embargo, la situación cambió cuando Atlanta se comunicó con él, un día después de perder el Super Bowl ante Nueva Inglaterra.

Kyle Shanahan se marchó para asumir como entrenador de San Francisco, y Sarkisian recibió una oferta para reemplazarlo en los Falcons.

___

Paul Newberry en Twitter como: www.twitter.com/pnewberry1963 . His work can be found at http://bigstory.ap.org/content/paul-newberry .