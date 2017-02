Villarreal empata ante Málaga y se rezaga en la liga

MADRID (AP) — El Villarreal siguió complicándose en la liga española, al empatar el domingo 1-1 ante el Málaga, con lo que se rezagó en la lucha por los puestos que conceden boletos para la próxima “Champions”.

El “Submarino Amarillo”, siguió en el sexto lugar, ahora a cinco puntos de la Real Sociedad, que ocupa el cuarto sitio, después de 22 fechas. Sevilla es tercero, con siete unidades de ventaja respecto del Villarreal, y juega más tarde ante Las Palmas, en busca de no perderles pisada al Real Madrid y al Barcelona, los dos primeros de la campaña.

Los tres mejores avanzan automáticamente a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. El cuarto debe disputar una fase previa, mientras que el quinto y el sexto se clasifican para la Liga Europa.

Villarreal ha ganado sólo uno de sus últimos seis compromisos en la liga.

El delantero brasileño Charles abrió el marcador por el cuadro malaguista a los 14 minutos, mientras que Bruno Soriano emparejó por los locales, de penal a los 62.

Málaga reclamó un penal no sancionado a los 54 minutos, cuando Charles fue derribado mientras buscaba un remate de cabeza.

Desde los 71, Villarreal jugó en inferioridad numérica, por la roja directa a Roberto Soriano tras una falta en una jugada en que el balón no estaba en disputa.

“Yo le he preguntado al árbitro si la roja era clara, porque no lo he visto muy bien, y el penalti tampoco lo he visto muy bien”, indicó Bruno Soriano.

Málaga llegó a nueve duelos de liga sin ganar. Sigue en el 14to puesto, con 23 puntos.