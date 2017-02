Mantiene Jémez la calma

TORREÓN – La principal fortaleza de Paco Jémez ante la racha de siete partidos sin ganar de Cruz Azul es la calma, afirmó el estratega tras el empate ante Santos.

“Mi trabajo es no desesperarme. Si lo hago tenemos que apagar todo e irnos a casa. El primero que debe tener calma es el entrenador”, expresó en conferencia tras el empate ante Santos.

“Desde que llegamos lo único que hemos pedido es tranquilidad y tiempo para poner al equipo como queremos”.

El timonel acumula ya cinco encuentros de Liga MX sin triunfo y dos más en la Copa, racha que no le pone una loza extra en la espalda.

“No entiendo de presión, vivo para trabajar. No sé qué se dice afuera y no me importa. Lo que interesa es lo que pasa de la puerta para adentro, lo que pasa afuera no podemos controlarlo”, expuso.

“En este trabajo tienes que aprender a que los elogios no te lleguen a la cabeza y las críticas no te lleguen al corazón”.

Respecto al desempeño de sus dirigidos, el timonel no quiso catalogarlo como el mejor del semestre, aunque se podrá sacar un buen análisis.

“No sé si fue el mejor, pero hicimos un buen partido, porque teníamos enfrente un gran rival. Valoro mucho todo lo que pasó en el partido: venir de atrás y superar un penalti.

“También puedo sacar cosas negativas que analizaremos y trabajaremos. No nos vamos con la alegría de los tres puntos y no nos queda otra que trabajar y mirar para adelante”, sentenció Jémez.