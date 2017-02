National Soccer League de Chicago, el mundo detrás de una pelota

CHICAGO – Para comprender el fenómeno de la globalización actual solo hay que asistir un viernes por la noche a los partidos de la National Soccer League (NSL) que se disputan en el estadio de fútbol ‘indoor’ Odeum Expo Center en el suburbio de Villa Park, al oeste de Chicago, en Illinois.

Mientras corren detrás de un balón, europeos, americanos, africanos y latinos hablan allí diversas lenguas pero se entienden en el maravilloso lenguaje común del fútbol.

“Cuando me casé hace 40 años, le dije a mi esposa, ‘esto es lo que hago’ (el fútbol); si no te gusta, no te cases conmigo porque no voy a cambiar”, dijo el griego Gregory Vlamakis, presidente de la liga fundada en 1919.

Hay muchos personajes de la liga que tampoco van a cambiar como Joe Telluch, un polaco a quien Vlamakis describe como “un loco por el fútbol” que no tiene tiempo para su propia vida personal. Telluch, fundador y propietario del club polaco CKS Warta, pasa sus viernes en el Odeum sufriendo por su equipo pero eso no es suficiente. Los sábados por la tarde, en el mismo escenario, Telluch, quen se ve típicamente polaco, es el entrenador de Jirosto del Oro, un equipo mexicano del estado de Jalisco.

¿Y cómo ocurren estas mezclas insólitas en el fútbol local? Muy simple, Telluch aporta sus pasión y algunos jugadores los sábados para el Jirosto del Oro en la Hispano y se lleva a varios hispanos de ese equipo a los partidos de los viernes en la NSL con el CKS Warta, el poderoso club polaco.

Uno de esos hispanos es el portero Rodolfo ‘Chatita’ González, un mexicoamericano con raíces michoacanas que jugó en los principales clubes de Chicago y hoy es entrenador de porteros de la academia Brusfa del brasileño Claudio Evangelista.

“Ahora la liga está creciendo a nivel internacional y hay mucha variedad, ya voy para cinco años con el Warta, hay un muy buen entrenador y muy buen dueño”, comentó González, quien también juega en la liga Metro con los serbios del United Serbs y el Reynosa en la Hispano. “Acá lo bonito es la competencia por jugar con compañeros en una liga y en contra de ellos en otras. Es excitante”.

El ecuatoriano Jonathan Pachar también forma parte del Warta. “Jugué en la Sub 18 y las reservas del Deportivo Cuenca en mi país y ahora juego en el Cedar Rapids Rampage de Iowa (en la liga profesional y nacional de indoor MASL) con otros jugadores de Chicago, vivimos allá en la semana y también venimos a jugar aquí”, señaló Pachar.

Y para complicar aún más al lector con diversos torneos, jugadores y nacionalidades, aquí van algunos datos más: el técnico del CKS Warta es el griego Tony Dallas y allí también juegan el mexicano Eddie Saucedo, Rakan Aldaursoni de Arabia Saudita y Ahmed Rashid de Palestina.

“Esto es como las Naciones Unidas y la verdad es que no recuerdo los nombres completos de todos mis jugadores”, reconoció con un una sonrisa el entrenador Tony Dallas. “Además varios de ellos juegan conmigo en el Warta y después los enfrento en la Hispano porque varios juegan en Deportivo Sauces y yo ahí dirijo al Autlán”.

Albanian y Latino Stars

Junto con los polacos del CKS Warta, el otro líder y principal candidato de la NSL es el equipo de Albanian Stars, una potencia del fútbol ‘indoor’ y originario de Albania, el país europeo ubicado al lado de Grecia.

El equipo cuenta con dirigentes y aficionados de Albania y Macedonia, la vecina nación que antes perteneció a Yugoslavia. En el grupo hay jugadores de ese origen como el portero Rasim Rahmani, quien fue profesional en Macedonia, pero como no podía ser de otra manera, allí hay varias estrellas hispanas.

“Tenemos muchos hispanos porque son los mejores jugadores del equipo y los tenemos desde hace siete años”, comentó el pintoresco presidente Alil Sherifi. “Los queremos en el grupo, siempre vamos a tomar algo después de los partidos, vienen a nuestras fiestas, a las fiestas del Super Bowl, los invitamos a nuestras bodas y somos como una familia”.

“Llegué a jugar con ellos a través de un amigo que los conocía y me quedé, del albanés solo aprendí las malas palabras”, explicó el hondureño Wilmer Moreno, un hábil medio zurdo que arribó a Chicago en 2010 para estudiar y jugar en el equipo de Universidad Saint Francis, y luego se quedó en estas tierras y jugó en varias ligas locales.

Otra pieza fundamental de los albaneses es Víctor Trujillo, el famoso ‘Chicles’, un tapatío de Guadalajara, que es el máximo goleador de la NSL los viernes con 14 goles. Además, uno de los porteros del equipo es Víctor Ayala, el mismo que defiende los colores de La Esperanza en los torneos de CLASA.

El ‘Messi de Chicago’, el zurdo Antonio ‘Tony’ Aguilar, un mexicoamericano de Indiana, es otra de las claves del éxito de Albanian Stars. “Ahora estoy jugando aquí, también con Autlán en la Hispano y con San Antonio en la Pershing”, dijo Aguilar, un trotamundos del fútbol que además juega para el equipo profesional de ‘indoor’ Cedar Rapids Rampage en Iowa.

Otro gran aporte para Albanian Stars lo brinda el defensa americano-croata Eric Lukin, un ex jugador de la segunda división de la Bundesliga alemana que en abril estará jugando para el Atlético Nacional de Chicago en la Copa del Gobernador, una tradicional competencia que se disputa en San Luis Potosí, México.

¿Expanden la Champions?

La principal categoría de la National Soccer League lleva el nombre de Champions Division, que está a punto de concretar en los próximos un viejo sueño: crear una nueva edición de la Champions League disputada unos años atrás pero con una gran expansión e invitar a los mejores clubes de CLASA, la Metro y otras ligas locales durante el verano.

“En la Champions League antes estábamos afiliados a la Illinois Soccer Association y ahora estamos con la USASA (United States Adults Soccer Association), que está un escalón más arriba. Somos una de las ligas más económicas y los jugadores están asegurados”, dijo Oscar Ponce, encargado de la Champions Division. “Uno de mis objetivos siempre ha sido unir al fútbol de la ciudad, no solo equipos europeos o latinos, sino unir a todos bajo un mismo grupo. Aquí vamos a tener equipos africanos, europeos, latinos, de todo. El fútbol es una adicción y la belleza de la liga está en la mezcla”.

National Soccer League

-Fútbol indoor los viernes por las noches

-30 equipos en la Champions Division, División Mayor y Primera

Lugar: Odeum Expo Center, 1033 N. Villa Ave, Villa Park, Illinois

Website: www.nslchicago.org