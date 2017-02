George Hernández: ‘Broner se cree muy macho pero no le tenemos miedo’

CHICAGO – Una de las grandes promesas del boxeo de Chicago, el mexicoamericano Adrián ‘El Tigre’ Granados (18-4-2, 12 KOs), se enfrenta el próximo 18 de febrero al ex cuatro veces campeón mundial en diferentes divisiones Adrien ‘The Problem’ Broner (32-2, 24 KOs).

La pelea, transmitida en televisión por Showtime, tendrá lugar en la Cintas Center de Cincinnati, Ohio, por lo que Broner tendrá además de su gran experiencia en combates al máximo nivel, la ventaja de pelear en su ciudad natal y ante sus fans.

Pero esto ni nada intimida al rincón del ‘Tigre’ Granados, que cuenta con un entrenador tan experimentado y con tanto colmillo como el boricua George Hernández, toda una institución del boxeo en Chicago.

Hernández, un veterano de la Armada (Navy), ha consagrado toda su vida a entrenar jóvenes boxeadores en el duro barrio de Chicago de Garfield Park, donde ha entrenado muchos muchachos que se han quedado en el camino al morir víctimas de las drogas y violencia callejera como el invicto peso welter Ed ‘Bad Boy’ Brown (20-0, 16 KOs), asesinado a tiros en diciembre pasado. Mientras otros han destacado y han sido grandes prospectos como el olímpico peso completo Michael Bennett, Jason Robinson, y ahora ‘El Tigre’ Granados, que a sus 27 años, está en el mejor momento de su carrera.

Recientemente hablamos con Hernández en el gimnasio de Garfield Park sobre la próxima pelea del ‘Tigre’ Granados, la que el propio púgil de Cicero ha definido como la ‘pelea de su vida’.

¿Cómo va el campo de entrenamiento de Granados?

Vamos muy bien y ya solo espero la pelea. Yo quisiera que la pelea fuera hoy mismo. Pero todavía quedan unos días. Hemos trabajado mucho y con muy buenos sparrings. Vamos a llegar muy bien para esta pelea. Vamos a ver si le quitamos el caballo a este cabrón que se cree muy macho y no sé quién cree que es. Pero nosotros no le tenemos miedo a nadie, todo el mundo se pone los pantalones igual. Mucha gente le pelea a Broner con miedo porque ha sido campeón cuatro veces. Pero a mi no me importa que haya sido campeón mil veces. Lo verdaderamente que me importa a mi es que estamos bien preparados para esta pelea. Broner se piensa que va a coger a Adrián como si fuera una paloma porque no tiene nombre grande en el boxeo. Pero vamos a ver el día de la pelea si es verdad que se come a Adrián Granados. Los que conocemos al ‘Tigre’ sabemos que siempre llega listo para pelear. Nosotros no necesitamos irnos afuera a entrenar porque el boxeador que entrena aquí en Chicago, con este frío y temperaturas, le gana a cualquiera.

¿Qué tiene hacer Granados para ganarle a un boxeador tan experimentado como Broner que además pelea en su casa?

A mi no me importa que pelee en casa. Nosotros estamos listos para pelear en la sala de su casa si hace falta porque en el boxeo, si tienes miedo, mejor cómprate un perro. El boxeo es para hombres sin miedo. Estamos impuestos a pelear en su casa porque Broner es el boxeador famoso. Para subir en el boxeo tienes que ganarle a alguien, y a eso vamos a Cinncinati, a derrotar a Broner.

¿Pelea clave para la carrera de Granados?

Claro que sí. Vamos a ver qué pasa después de esta pelea. Pero en esta pelea hay firmada una revancha si gana Adrián. Vamos a ver si le ganamos de una forma que no quiera pelear otra vez.