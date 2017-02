La muerte de Ventura no deja de acongojar a los Reales

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El casillero estaba vacío. Una pancarta sobre el camerino mostraba una inscripción: “Ace 30”.

En su primer entrenamiento del año, los Reales de Kansas City no podían olvidarse de Yordano Ventura, su pitcher de 25 años que murió en un accidente vial el 22 de enero en su natal República Dominicana.

“Este siempre presente”, declaró el manager Ned Yost el martes. “Hay ratos en los que pienso que él sigue siendo parte de nuestra rotación. Tomará tiempo asimilar eso, y eso es algo que tendremos que superar como grupo”.

Ventura firmó con los Reales en 2008 y debutó en las mayores en 2013. Su aportación fue clave para que ganasen el banderín de la Liga Americana en 2014 y luego el campeonato de la Serie Mundial en 2015.

“Cada vez se hace más evidente”, comentó el pitcher de los Reales, evocando el particular saludo de manos que hacía con Ventura. “Esa es la realidad; que ya no lo volveremos a ver. Pero no deja de doler. Vamos a tener un año que ninguno de nosotros olvidará pronto. Estamos deseosos de compartir juntos”.

Yost resaltó que a “todos nos destrozó” cuando el pitcher de los Marlins de Miami José Fernández murió en un accidente náutico en septiembre pasado. Cuatro meses después, la tragedia estremeció a los Reales.

“Lo vamos a echar de menos, pero mucho”, resaltó el tercera base Mike Moustakas. “No será fácil lidiar con ello. Lo único que podemos hacer es juntarnos como una familia, jugar en su recuerdo y no olvidarnos de él en ningún momento. Es uno de nuestros hermanos. Lo que más duele es que no podemos verlo”.

El jardinero de los Angelinos Mike Trout contactó al primera base de los Reales Eric Hosmer tras enterarse de la muerte de Ventura. El tercera base de Baltimore Manny Machado hizo otro tanto con el receptor de los Reales Salvador Pérez.

“Trout y Manny tuvieron algunos pequeños incidentes con Yordano en el terreno, pero ambos hablaron con nosotros para asegurarse que estábamos bien y que su familia está bien”, indicó Hosmer.

Esas reacciones no sorprendieron a Yost.

“Son profesionales, estrellas”, señaló el piloto. “Por eso que son unos peloteros con mucha clase. Tienen sentimientos. Si no te importa el bienestar de todos en el grupo, de nada sirve. Aunque seas parte de equipos diferentes no dejas de ser parte de una fraternidad que se llama MLB”.

Para cubrir el puesto de Ventura en la rotación, los Reales han sumado un par de candidatos en los últimos días. Jason Hammel fue adquirido la semana y Travis Wood está a punto de completar un contrato de 12 millones de dólares por dos años. Yost mencionó que el zurdo Matt Strahm seguirá en el bullpen, pero que eventualmente será tomado en cuenta como abridor.

Pero, por ahora, y quizás por largo tiempo, el enfoque se centra en un jugador que no les acompaña.

“No será algo que vamos a olvidar”, afirmó Hosmer.