Ibaka pasa a los Raptors tras canje con Orlando

Manos a la obra: arranca la pretemporada en MLB

LAKELAND, Florida, EE.UU. (AP) — Incluso para un establecido veterano como Justin Verlander, el inicio de los entrenamientos de primavera puede ser especial. "Usualmente duermo plácidamente. Me he despertado más temprano hoy", dijo el as de Detroit el martes. "Por un lado, quieres valorar al máximo la experiencia. Ya no es el torbellino de antes, …