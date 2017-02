Colombiano José Quintana ahora es el as de Medias Blancas

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El colombiano José Quintana es el as de los Medias Blancas de Chicago, por el momento. Con el equipo en reconstrucción, el zurdo de 28 años de edad está consciente que podría ser canjeado. "Nunca sabes lo que va a suceder, pero he escuchado muchos rumores", admitió el miércoles. "No …