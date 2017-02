‘El Tigre’ Granados saldrá a comerse a Broner

El púgil de Chicago, Adrián Granados (der.), se enfrenta este sábado 18 al ex cuatro veces campeón mundial Adrien Broner (izq.). Stephanie Trapp/Showtime

CHICAGO – Este sábado 18 de febrero (Showtime, 8pm CT) una de las grandes promesas del boxeo de Chicago, el mexicoamericano Adrián ‘El Tigre’ Granados (18-4-2, 12 KOs), choca contra el ex campeón mundial en cuatro divisiones, Adrien ‘The Problem’ Broner (32-2, 24 KOs), a 10 asaltos del peso welter en velada a celebrarse en el Cintas Center, Cincinnati, Ohio.

Ambos púgiles, de 27 años, llegan muy motivados ya que la victoria acercará mucho al ganador a una pelea por el título mundial y a las alturas del boxeo, donde ya se reparten las grandes bolsas.

Broner es el hombre a batir debido a su mayor experiencia en el alto nivel que busca recuperar una corona mundial.

“Granados es un competidor muy duro y un boxeador de primer nivel. Por eso lo elegí, para que pueda sacar lo mejor de mí”, afirma Broner.

“He tenido un impresionante campo de entrenamiento y me siento fantástico ahora. Solo quiero ofrecer una gran pelea para todos en Cincinnati”, añade

Mientras que para Granados es la pelea que estaba esperando toda su vida para darse a conocer en las alturas del boxeo.

“Esta pelea es para cambiar mi vida, la de mi familia y de mi gente en Garfield Park. Quiero dar una buena pelea para que todo el mundo se entere quién es el ‘Tigre’ Granados. Vamos a ganar porque vamos a salir con todo”, afirma Granados.

“Espero una gran pelea este sábado. Vay a salir a ganar o morir. Va a ser una noche muy excitante”, añade ‘El Tigre’.

Ambos púgiles se conocen bien, de hecho son amigos ya que hace tres años Granados sirvió de sparring a Broner, una experiencia que le ayudó a darse cuenta de su verdadero nivel ya que en 2009 también fue sparring del campeón mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez.

“Tras eso me dije que yo pertenecía a ese nivel porque había sido competitivo con Márquez”, afirma Granados.

“Yo siempre sabía que iba a llegar a este nivel. Pero hacer sparring es diferente a una pelea. A Broner no le enseñé todo lo que puedo hacer porque tenía planes de pelearle algún día. Ese día ya llegó y el sábado van a ver otro lado del ‘Tigre’ que no conocen”, añade el peleador de Cicero, IL.

Granados ha estado marcado toda su carrera por el infortunio con los jueces, ya que sus cuatro derrotas siempre han sido muy polémicas por decisión dividida o mayoritaria, al igual que sus dos empates, muy discutidos. Por lo que los jueces han sido otro de los grandes enemigos en la carrera del ‘Tigre’ de Chicago.

“Muchos saben que yo debería estar invicto”, afirma Granados. “Es por eso que vamos a ir ahora a darle con todo. No quiero dejar a los jueces que me roben otra pelea. A Broner le voy a dar una paliza para que se enteren de que Adrián es el mejor boxeador. La victoria me la voy a traer a Chicago”.

Obviamente el gran favorito es Broner, todo un curtido boxeador, ex campeón mundial y que se ha enfrentado a púgiles de la talla de Marcos Maidana, Paul Malignaggi o Carlos Molina. Aunque el entrenador de Granados en Garfield Park, George Hernández, está tranquilo y no siente que su pupilo sea inferior.

“Vamos a ver si le quitamos el caballo a este cabrón que se cree muy macho y no sé quién cree que es. No le tenemos miedo a nadie, todo el mundo se pone los pantalones igual. Mucha gente le pelea a Broner con miedo porque ha sido campeón cuatro veces, pero a mi no importa que haya sido campeón mil veces”, afirma Hernández.

Además, Broner pelea en casa, en su natal Cincinnati arropado por toda su gente.

“A mi no me importa que pelee en casa. Nosotros estamos listos para pelear en la sala de su casa si hace falta porque en el boxeo, si tienes miedo, mejor cómprate un perro. El boxeo es para hombres sin miedo. Para subir en el boxeo tienes que ganarle a alguien, y a eso vamos a Cincinnati, a derrotar a Broner”, afirma el preparador boricua.

Todas estas circunstancias prometen una gran pelea de poder a poder entre dos boxeadores que les gusta ir al frente y que están urgidos por la victoria.

“Granados es duro como las uñas y va a venir con todo a pelearme, así que esta pelea puede ser la ‘Pelea del Año’, pero eso lo veremos cuando suene la campana”, afirma Broner.

“Va a ser una pelea muy emocionante y con mucha acción. Vamos a darle con todo para ganarle”, afirma Granados.

El ‘Tigre’ además trae un arma que no se entrena, como es la motivación del recuerdo de su difunto amigo y compañero de gimnasio Ed Brown, asesinado en diciembre pasado.

“Ed Brown era el corazón de este barrio (Garfield Park) y ahora yo tengo que continuar con su legado. Esta es mi oportunidad para hacer algo por mi carrera. Ahora tengo que ser dos veces bueno, por mi y por él”, concluye Granados.