México tiembla con el ‘Clásico’

AGENCIAS

MÉXICO – América buscará lavarse la cara luego de un mal arranque de temporada, cuando enfrente a Chivas en el Clásico nacional, que se roba los reflectores de la séptima fecha del torneo Clausura mexicano.

La fecha arranca este viernes, cuando Veracruz reciba al campeón Tigres. Pero la atención estará concentrada en el cotejo del sábado, entre los dos equipos que más títulos ostentan en la historia del fútbol nacional.

Las Águilas, que vienen de empatar como locales ante el colista Puebla, suman apenas siete puntos y se ubican en el duodécimo puesto de la tabla, encabezada por Toluca con 13 unidades.

Se trata del peor inicio de torneo para América desde el Clausura 2011, cuando sumaba las mismas unidades luego de seis fechas.

“De Chivas todos hablan que juegan con una buena filosofía futbolística. Estos duelos son los que lucen. Mis muchachos quieren participar y demostrar quiénes son porque también los critican a ellos”, dijo el entrenador argentino del América, Ricardo La Volpe. “Hemos jugado varios partidos mal, pero ahora lo importante es quedarse con los tres puntos. Yo vine como reemplazo y por un minuto no fui campeón, pero eso no dejó nada, me critican por ser La Volpe, a otro estratega no lo estarían criticando”.

Chivas, que la semana pasada superó al Atlas en el Clásico de Guadalajara, ha ganado dos de sus últimos tres partidos y con 11 puntos marcha en el cuarto puesto.

América no pierde en casa de Chivas desde el Clausura 2011, una racha de siete partidos que incluye un triunfo de las Águilas en la liguilla del Clausura 2016.

A pesar de que América y Chivas viven momentos dispares en el Clausura 2017, la realidad es que el sábado veremos choques que no lucen tan desnivelados.

Vencer a Coras en Copa el pasado miércoles encendió a las Águilas y ya ven el Clásico contra Guadalajara como un juego “a muerte”.

El guardameta del América, Agustín Marchesín, aseveró que la victoria sobre el cuadro de Tepic en el torneo copero devolvió confianza al equipo para encarar la batalla contra las Chivas este sábado en la Liga.

“Cada partido es un partido a muerte. El equipo está convencido de ir a buscar los tres puntos. Siempre un Clásico es un partido difícil, pero vamos con mucha ambición de conseguir un buen resultado”, afirmó Marchesín.

Si el Guadalajara argumenta que eliminó al América en la anterior Copa MX, las Águilas dejaron fuera a las Chivas en las dos Liguillas de 2016.

El delantero americanista, Oribe Peralta, señaló que por tales razones, que la nueva edición del Clásico no puede considerarse como un parteaguas para el resto de la campaña, porque América cayó 3-0 en la justa anterior pero llegó al duelo por el título y los tapatíos no.

No obstante Peralta reconoció que no están satisfechos con el funcionamiento del equipo y el Clásico debe ser el inicio para la recuperación.

El América tendrá la baja importante del paraguayo Cecilio Domínguez, que quedó fuera al presentar una luxación en el hombro izquierdo.

Una derrota del América podría acelerar la salida de su técnico Ricardo La Volpe, mientras que una victoria de Chivas podría alzar, si se dan otros resultados, al equipo de Matías Almeyda al liderato del torneo.

El árbitro del Clásico será Luis Enrique Santander, que lleva 11 meses sin pitarle a Chivas. Mientras que al América la última vez que le dirigió fue en la jornada 3 de este torneo en la que perdieron 4-2 ante Tigres.

Examen para Jémez

Además de América, otro de los grandes que no lo pasa bien en el inicio de torneo en México es Cruz Azul, que el sábado recibe al Atlas.

La ‘Máquina’ no gana desde la primera fecha y acumula seis puntos para ubicarse en el 14to peldaño.

Es un pobre inicio de torneo para un equipo que invirtió fuerte en fichajes de jugadores y que le apostó al entrenador español Paco Jémez para romper una racha de cinco torneos sin clasificarse a la liguilla por el título.

“No hemos sido capaces de transformar en puntos todo lo bueno que hacemos”, dijo Jémez. “No entiendo de presión ni me importa lo que se dice fuera, aquí el primero que debe mantener la tranquilidad es el entrenador. Aunque pierdan, yo confío plenamente en mis jugadores”.

El domingo, Pumas intentará regresar a la senda del triunfo cuando visite a Tijuana, que intenta recuperar la punta.

Los universitarios vienen de perder en cancha del Monterrey y se ubican séptimos. Mientras ‘Xolos son segundos con 12 puntos, uno menos que Toluca.

“Sabemos que en casa somos fuertes y que el equipo se va a reponer, seguro”, dijo el volante español Abraham González. “Con la afición de nuestro lado, ganaremos y volveremos a posicionarnos en los primeros lugares”.

Jornada 7

Viernes 17:

Veracruz – Tigres 9pm

Sábado 18:

Cruz Azul – Atlas 5pm

Monterrey – Pachuca 7pm

Morelia – Toluca 7pm

León – Santos 7:06pm

Necaxa – Querétaro 9pm

Guadalajara – América 9:06pm

Domingo 19:

Pumas – Tijuana 12pm

Puebla – Jaguares 4pm

Clasificación: Toluca 13, Tijuana 12, Pachuca 11, Guadalajara 11, Monterrey 10, Santos 10, Pumas 10, Veracruz 9, Morelia 8, Atlas 7, América 7, Necaxa 7, Cruz Azul 6, Querétaro 6, Tigres 4, León 4, Puebla 3.