Reporte toxicológico de Yordano Ventura no será publicado

Wenger: seré técnico la campaña próxima, Arsenal o no

LONDRES (AP) — Arsene Wenger quiere seguir como técnico la próxima campaña, aunque no sea con Arsenal. El contrato del estratega francés de 67 años expira al final de la temporada y él aún no ha dicho si extenderá un reinado que empezó en 1996, diciendo que la decisión llegará para abril. "No importa lo …