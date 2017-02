Dybala e Higuaín lideran victoria de Juventus ante Palermo

TURIN, Italia (AP) — Paulo Dybala se cebó contra su ex equipo al anotar dos goles y asistir en otro para que Juventus aplastase el viernes 4-1 a Palermo, consolidándose en la cima de liga italiana con una ventaja de 10 puntos.

El delantero argentino también estrelló un tiro libre en un poste frente al club con el que debutó en Italia y que ahora se tambalea con el descanso. Pasó tres temporadas con Palermo hasta que en 2015 fue traspasado por 32 millones de euros (36 millones de dólares en su momento).

Juventus, a paso firme por un sin precedentes sexto título de la Serie A, incrementó la ventaja sobre su escolta Roma, que el domingo recibe a Torino.

El resultado también estiró a 29 la racha de victorias de la Juve como local, y le llena de confianza con miras al partido del miércoles contra Porto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

“No quise festejar los goles por respeto a mis ex compañeros y la afición del Palermo”, indicó Dybala. “Pasé tres años fabulosos en Palermo. Le di las gracias a (Gonzalo) Higuaín por el pase de gol que me dio, pero no fue una celebración”.

“Hemos dado un paso importante (por el scudetto), pero no jugamos muy bien”, añadió Dybala. “Tenemos que cambiar de actitud y mentalidad para la ‘Champions’, ya que Porto no será un rival cómodo”.

Luego que Dybala estrellase en el palo izquierdo el cobro de una falta a los cinco minutos, Juventus se adelantó a los 13 con el gol de Claudio Marchisio, capitalizando un rebote dejado por el arquero de Palermo Josip Posavec tras repeler un tiro libre de Higuaín.

A cinco minutos del descanso, Dybala calibró mejor la puntería en otro tiro libre. Su disparo en comba entró por el ángulo superior derecho.

Higuaín quedó como líder de la tabla de cañoneros del calcio, con su gol número 19 de la temporada, a los 63 minutos, picando el balón por encima de Posavec tras recibir un medido pase de Dybala. El “Pipita” aventaja por un gol al bosnio Edin Dzeko (Roma) y supera por dos a Andrea Belotti (Torino).

A los 89, Higuaín devolvió gentilezas con su compatriota. Le robó el balón al zaguero Edoardo Goldaniga, avanzó hacia al arco y cedió hacia atrás para que Dybala rematase al ángulo inferior derecho.

Ivaylo Chochev anotó el tanto del consuelo para Palermo con un cabezazo en los descuentos. Palermo marcha en el 18vo puesto, a ocho puntos de la salvación.