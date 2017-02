Canó: “Me preparo para los playoffs, no solo 162 juegos”

PEORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — La 13ra temporada de Robinson Canó en las mayores se pone en marcha el domingo, cuando los Marineros de Seattle tendrán su primer entrenamiento con todos los integrantes del roster, y el astro dominicano fue puras sonrisas al presentarse al complejo de pretemporada del equipo.

El regocijo de Canó se entiende. Los Marineros acariciaron el comodín la pasada temporada, una en la que el siete veces convocado al Juego de Estrellas fijó un récord personal con 39 jonrones. También hicieron una serie de adquisiciones con el fin de clasificarse a los playoffs por primera vez desde 2001.

“Nos quedamos fuera por muy poco el año pasado, estuvimos bastante cerca y él está tratando de reforzar el equipo”, comentó Canó sobre el gerente Jerry Dipoto. “Te das cuenta por todas las piezas que añadió y eso te dice mucho sobre el gerente, que quiere ganar. Eso es lo que uno espera como pelotero. Quiere ser parte de un equipo con la ambición de salir a competir”.

“Ustedes me conocen. Me aburro de decirlo: no soy un bateador de jonrones”, añadió. “Fue una gran temporada… sigo trabajando fuerte para mejorar año tras año”.

Entre los nuevos rostros en el roster de Seattle, sobresale su compatriota Jean Segura. Estrecho amigo de Canó, Segura viene de una campaña en la que bateó para .319 con 203 hits y 20 jonrones con los Diamondbacks de Arizona. Segura y Canó conformarán la dupla de doble plays de los Marineros, con Canó en la intermedia y Segura en el campocorto, y los dos coincidieron en la República Dominicana para trabajar en el gimnasio.

Segura trabajó con el coach de bateo de Canó durante el previo receso y redondeó la mejor campaña de su carrera en 2016. Le dio el crédito a Canó por sus excelentes números.

Canó también se entusiasma con el Clásico Mundial de Béisbol, en el que la República Dominicana buscará revalidar su título ganado en 2013.

“Se deja atrás el individualismo, vas a dejarlo todo con el equipo, porque es un torneo corto y todos los juegos son decisivos”, dijo Canó sobre el Clásico. “No tienes margen para hacer muchas cosas, hay que salir a jugar, ganar los juegos y aprovechar los más mínimos errores cada vez que consigues tener a un corredor en posición de anotar”.

El Clásico es un torneo que reviste enorme importancia para Canó, por ser una oportunidad para representar a su país. Y acudirá con el jardinero Nelson Cruz, otro dominicano de los Marineros.

Luego del Clásico, la prioridad es llevar a los Marineros a la postemporada.

“El año pasado, perdimos como 30 juegos por una carrera”, mencionó Canó. “Tenemos un equipo que pinta muy bien. Tenemos gente que quiere ganar, incluyéndome. Tengo muchas ganas de triunfar. No me estoy preparando para solo 162 juegos, me estoy preparando para estar en los playoffs”.