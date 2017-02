Se agudiza la crisis del América

GUADALAJARA – Fueron seis años en los que el América le tomó la medida al Guadalajara en su casa, pero el sábado en el Estadio Chivas, el Rebaño por fin pudo cobrar venganza y vencer al odiado rival 1-0 en una edición más del Clásico de la Liga MX.

En un partido que tal vez no tuvo la dosis de emoción de los últimos Clásicos, el Guadalajara venció a las Águilas con un gol de penal de Ángel Zaldvíar, para cortar una racha sin poder vencerlos que databa desde el Clausura 2011.

“El partido lo perdimos, estamos tristes, dolidos, sobre todo con la afición, podemos hacer más. No queda más que seguir”, dijo el delantero azulcrema Oribe Peralta.

“No sé lo que está pasando, pero sí sé qué tenemos que hablar las cosas y mejorar porque el torneo todavía tiene mucho. La verdad, estamos mal. Para nosotros no estaba presupuestada la derrota”, añade.

Como en una calca de su desplante en la Final del torneo pasado ante Tigres, Ricardo La Volpe volvió a tener un incidente con un jugador y su equipo se vino abajo.

En diciembre, el técnico del América se involucró en una discusión con el delantero André-Pierre Gignac, que suscitó un conato de bronca en la zona de bancas. El sábado, le metió el pie al jugador de las Chivas, Jesús Sánchez, y estuvo cerca de desatar otro altercado.

Al minuto 75, ya con 10 hombres, La Volpe intentó detener un esférico que parecía haber salido y se metió al campo a tocarlo pero en el camino apareció el ‘Chapo’ Sánchez que tropezó con el pide de La Volpe y cayó.

El árbitro Luis Enrique Santander expulsó al entrenador americanista pero los reclamos de los jugadores rojiblancos no se hicieron esperar y cerca estuvo de propiciarse otro conato de pelea entre futbolistas.

Al estar expulsado, La Volpe ya no acudió a conferencia al final del duelo y se perderá el Clásico Joven ante Cruz Azul.

“No es ningún pretexto, pero ahorita no estaban cuatro titulares que son importantísimos para el equipo. Hemos ido trabajando sobre la marcha. A Ricardo lo veo mejor que nunca, con muchísimas de sacar esto adelante, trataremos de hacerlo lo más pronto posible”, expresó Rafael García, auxiliar técnico del América.

Matías Almeyda evitó criticar a su compatriota La Volpe.

“Creo que yo no estoy para opinar. Creo que Ricardo actuó por instinto y ya está,”, dijo el técnico de las Chivas.

Almeyda no ocultó la emoción por llevarse en una semana los dos Clásicos de su equipo y así romper con seis años de sequía del Guadalajara frente al América en calidad de local.

“Estoy muy feliz, creo que en pocas veces se da que en una semana puedas ganar dos Clásicos. Obviamente disfrutando de estos partidos que son tan importante, que marcan historia, pero también con mucha tranquilidad”, mencionó.

Lo que sí aceptó el argentino es que le gustaría, por el bien de su corazón, que su equipo gane con un marcador más amplio.

Cruz Azul se acerca al infierno

A Cruz Azul ya le queman las llamas del descenso. La Máquina de Paco Jémez necesita prender si no quiere una tragedia, si no quiere pelear en las últimas jornadas por conservar la categoría, lejos de la Liguilla, lejos del ansiado título.

La caída 1-0 ante Atlas, el sábado en el Estadio Azul, significó para el conjunto cementero su sexto partido sin triunfo en Liga, además de los tres que lleva en Copa, pero también su primera derrota en casa.

Jémez sostuvo que no le preocupa que la directiva de Cruz Azul decida prescindir de sus servicios por la racha de nueve juegos sin ganar que tiene el equipo (seis en Liga y tres en Copa).

“Tenemos que estar conscientes que nos estamos jugando todos el trabajo. Si soy el problema no hace falta que me echen, agarro mis maletas y me voy a mi casa”, dijo el técnico español.

Jémez mostró su asombro por la cantidad de fallas ofensivas que tiene su equipo, situación que se le hace sui géneris en su carrera futbolística.

“Nunca había visto un equipo que haga tanto en el campo y este tan abajo en la tabla. Se ve que tenía que venir a México para ver cosas que no había visto en otro lado”.

No quiso hablar sobre el juego ante América de la siguiente semana, se centró en el encuentro de Copa ante Gallos Blancos del martes.

“El partido que viene es contra Querétaro que es tan importante como el de América, da igual el rival. A lo mejor contra Querétaro se abre, ojalá sea pronto porque se nos viene el tiempo a todos, se acaba el tiempo”, finalizó.

Jornada 7

Veracruz 0-3 Tigres

Cruz Azul 0-1 Atlas

Monterrey 1-0 Pachuca

Monarcas 1-2 Toluca

León 2-2 Santos

Necaxa 1-4 Querétaro

Guadalajara 1-0 América

Pumas 3-3 Tijuana

Puebla – Jaguares (domingo 19, 4pm)