Jefe del sindicato critica a Yanquis por caso Betances

PHOENIX (AP) — El jefe del sindicato de peloteros Tony Clark calificó de “sin precedentes y poco profesional” la reacción de los ejecutivos de los Yanquis tras la audiencia de arbitraje salarial de su relevista Dellin Betances.

Randy Levine, el presidente de los Yanquis, afirmó el sábado que el pitcher dominicano fue la víctima de “demandas desmedidas que se fundamentaron con un mínimo sentido de la realidad” por sus agentes al pedir un salario de 5 millones de dólares para la campaña de 2017. Los Yanquis ganaron la audiencia y le pegarán 3 millones a Betances este año.

“Se dijeron muchas cosas”, dijo Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, el domingo en su visita anual a la Liga del Cactus en la pretemporada. “Eso es lo más preocupante. El arbitraje es un proceso con una larga existencia. La gente involucrada en el proceso, en particular con este caso particular, llevan mucho tiempo en esto. Lo que hemos leído y escuchado sobre lo ocurrido ayer, las declaraciones y los detalles que se difundieron en esa forma, es algo sin precedentes y poco profesional, y no debió haber ocurrido de esa forma”.

Betances tachó de “injusta” la forma en la que los Yanquis lo “basurearon durante una hora y media” de la audiencia. Levine acusó a los agentes del lanzador de usarle para lo que el ejecutivo fue conseguir un salario de cerrador cuando Betances es un preparador de mesa.

“Los cerradores de élite son los que reciben 5 millones de dólares, gente que lanza en el noveno inning y que acumulan muchos, pero muchos salvados”, sostuvo Levine.

Betances, quien cumple 29 años en marzo, ha sido convocado al Juego de Estrellas en tres oportunidades. Tuvo marca de 3-6 con efectividad de 3.08 y 12 salvados en 17 oportunidades en la pasada temporada. Betances también sumó 126 ponches, liderando los relevistas de las mayores por tercer año seguido.

“Dellin sabe que estamos apoyándole. Y puedo decir que en este momento otros jugadores son conscientes de lo que pudo haber ocurrido en esta situación como resultado de lo que se ha aireado públicamente”, afirmó Clark. “Pero la verdad es que siempre hemos sido y continuaremos siendo respetuosos del proceso y de los involucrados. Situaciones como las de ayer nunca deben darse”.

En Tampa, Betances indicó que no hay necesidad de hablar con Levine a raíz de la polémica y que se concentrará en prepararse para la próxima campaña.

“He recibido mucho respaldo, he hablado con muchos jugadores”, dijo Betances. “Mucha gente me ha llevado, me han enviado mensajes de texto. Solo quieren asegurarse que estoy bien y concentrado en lo que debo hacer, y en eso estoy”.