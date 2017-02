Santiago Casilla retrasado en RD por visa de EEUU

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — El pitcher Santiago Casilla se ha dedicado a ofrecer charlas a los jóvenes prospectos en la academia de los Atléticos de Oakland en la República Dominicana mientras espera por sus documentos para poder salir del país e incorporarse a los entrenamientos de pretemporada del equipo.

Además, Casilla se ha mantenido al día con su programa de preparación física para estar listo cuando llegue al desierto de Arizona.

El manager de los Atléticos, Bob Melvin, espera que el relevista derecho llegue “en cualquier momento”. Su retraso se debe a complicaciones con su visa, algo bastante común para los peloteros de la República Dominicana y que afectó a Casillas anteriormente en su primera etapa con Oakland.

Casilla firmó su contrato por dos años y 11 millones con los Atléticos el 20 de enero, así que no hubo tiempo suficiente para que consiguiera su visa antes de la fecha para que los pitchers y catchers se reportaran a la pretemporada en mesa, el 14 de febrero.

“Si empiezan los partidos (de pretemporada) y él no está aquí, entonces podría ponerme un poco ansioso. Pero no en este momento”, dijo Melvin antes de un entrenamiento el martes. “No estoy preocupado por él. Es una pretemporada larga… así que no estoy preocupado”.

Casilla, de 36 años, ha jugado toda su carrera con los Atléticos y los Gigantes de San Francisco, con los que ganó los títulos de Serie Mundial de 2010, 2012 y 2014.

El dominicano tuvo marca de 2-5, con 3.57 de efectividad y 31 rescates la temporada pasada, después de tener 38 rescates y 2.79 de efectividad en 2015.