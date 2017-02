Agüero brilla y Man City derrota 5-3 a Mónaco

Mourinho no otorga garantías sobre el futuro de Rooney

SAINT-ETIENNE, Francia (AP) — El técnico José Mourinho no garantizó que Wayne Rooney termine la temporada con Manchester United. Rooney, capitán de United y máximo goleador en la historia del club, ya no es titular y ha sido mencionado como un posible candidato a irse a la Súper Liga China, cuyo mercado de transferencias cierra … Seguir leyendo Mourinho no otorga garantías sobre el futuro de Rooney →