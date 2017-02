La Volpe: ‘En México gusta el vende humo’

CIUDAD DE MÉXICO – Ricardo La Volpe no sale de una para meterse en otra.

Luego de ser cuestionado por la forma de trabajar de Paco Jémez, técnico de Cruz Azul, el timonel del América aseguró que en la Liga MX gustan los que “venden humo”.

Tanto el español como el “Bigotón” viven horas críticas con sus clubes, por lo que el duelo del sábado entre ambos será vital.

“No me gusta hablar de los técnicos porque tengo un respeto sobre ellos. Pero el vende humo siempre se compuso acá en México. Yo me considero mexicano porque me hice como técnico acá. Les gusta ese vende humo.

“Yo no sé lo que él (Jémez) trabaje”, comentó La Volpe en entrevista con Univisión Deportes.

Pero en América todos se echan la culpa por los 7 puntos que apenas registra el equipo.

“También hemos tenido errores en la planeación y conformación del plantel. Todos estamos en evaluación, no sólo el cuerpo técnico, también yo soy el responsable porque soy el que toma las decisiones”, explicó Ricardo Peláez en Zona Águila.

A la par de las reacciones de La Volpe y Peláez, Darwin Quintero, aceptó que no pueden lamentarse previo al choque ante La Máquina.

“Vamos a tratar de revertir el camino, que lo que pasó el sábado pasado contra Chivas no se repita. No podemos cambiar todos los jugadores, vamos a ser los mismos. Los de adentro somos los que podemos revertir la situación.

“Si nos quedamos en el piso lamentándonos, pues va a ser peor. Hemos hablado y todos estamos con la intención de revertir esta situación”, explicó el colombiano.

Contrario a su técnico, Darwin prefirió no prestarle atención a Cruz Azul, pues sabe que ya hay mucho de que preocuparse en el conjunto azulcrema.

Por lo pronto, las Águilas preparan el Clásico Joven con el casi descarte de Cecilio Domínguez, quien ayer hizo ejercicios separado de sus compañeros y con una protección en el hombro izquierdo, pues todavía no se recupera de una luxación que sufrió en esa zona.

Quien sí podría volver a la actividad es Bruno Valdez, pues el paraguayo ya practicó a la par del equipo, luego de perderse un duelo de Copa ante Coras y el Clásico contra Chivas, por lesión.