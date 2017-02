Clásico Joven con entrenadores en crisis en la Liga MX

MÉXICO – Sumidos en un momento crítico, el técnico del Cruz Azul, el español Francisco Jémez, y el del América, el argentino Ricardo Lavolpe, se enfrentarán este fin de semana en el llamado clásico joven del fútbol mexicano por la octava jornada del torneo Clausura-2017.

Después de siete jornadas, Jémez, que vive su primer torneo en el balompié azteca, y La Volpe, un viejo conocido de la liga, tienen a ambos equipos de la capital mexicana metidos en la parte baja de la clasificación.

Las Águilas del América, que atraviesan su peor torneo desde el Clausura de 2011, ocupan la decimocuarta posición y se presentarán a este juego con el orgullo herido luego de haber perdido el clásico nacional ante el Guadalajara por 1-0.

“No podemos quedarnos en el piso lamentándonos porque sería peor, lo hablamos y debemos revertir esta situación”, dijo el delantero colombiano del América, Carlos Darwin Quintero. “Tenemos un gran plantel, y por qué no pensar que podemos clasificar (a la liguilla)”.

América, actual subcampeón de liga, no se pierde una liguilla desde el Apertura de 2011.

La Máquina del Cruz Azul apenas tiene seis unidades, ocupa el decimosexto lugar y arrastra una cadena de seis juegos sin ganar en la liga, aunque a media semana tuvo un envión anímico tras ganar por goleada (3-0) a Querétaro en la Copa MX.

Cruz Azul suma cinco torneos en fila sin clasificar a la liguilla. Para colmo, está en la parte baja de la tabla de porcentajes que define al equipo que descenderá al finalizar la temporada y la presión va en aumento para Jémez.

“Lo que tenemos que ser conscientes, es que aquí nos estamos jugado nuestro trabajo todos”, dijo Jémez, quien llegó esta temporada al banquillo. “Si yo realmente soy el problema, no hace falta ni que me echen, agarro las maletas y me regreso a mi casa. Pero tampoco hay que renunciar al problema, es una situación que tenemos que arreglar con trabajo y con tranquilidad”.

América llega al partido del sábado en el estadio Azteca con una racha de cuatro partidos sin revés ante Cruz Azul.

En los primeros días de la semana previa a este clásico joven entre los cremas americanistas y los celestes, Jémez, como recién llegado a la liga, adoptó una postura diplomática y dijo ante la prensa su intención de estar a la altura de La Volpe.

‘Vende humo’

Por su lado, el argentino, que dirige en la liga mexicana desde 1983, asumió una actitud hostil y en declaraciones a la televisión acusó a Jémez de ser un técnico “vende humo” y criticó sus métodos de trabajo que incluyen estar al pendiente del trabajo de gimnasio y la alimentación de los jugadores de Cruz Azul.

“Para mí eso es vender humo”, remató La Volpe a quien frecuentemente se le cuestiona que en casi tres décadas de dirigir en la liga mexicana sólo tiene acreditado oficialmente un título de liga.

Ante las provocaciones de La Volpe, Jémez dio la cara, respondió a las declaraciones de su colega y lo invitó a arreglar las cosas “como los hombres”.

“Sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar, y si lo ha dicho lo invito a que se venga a un sitio escondido, donde no nos vea nadie, donde nadie nos interrumpa y que me diga lo que tenga que decir”, dijo Jémez de 46 años. La Volpe tiene 65.

A pesar del duelo de declaraciones, el sábado en la noche La Volpe y Jémez no se verán las caras ni tendrán el compromiso de saludarse siquiera en la cancha del estadio Azteca porque el argentino dirigirá desde la tribuna debido a la suspensión de un partido por haber invadido la cancha en el juego ante Chivas en la jornada anterior.

Por su parte Pumas tratará de quebrar una racha de tres partidos sin triunfos cuando visite a un Querétaro que ha mostrado progresos con su nuevo entrenador Jaime Lozano.

A pesar del bache, los universitarios se ubican séptimos de la clasificación.

Querétaro, que rozaba la parte baja de la tabla con Víctor Manuel Vucetich, acumula tres partidos sin revés con Lozano y ya es noveno.

Para el domingo, un inspirado Chivas, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y no pierde desde la cuarta fecha, buscará mantener su momento ascendente cuando visite a Chiapas.

“Chivas hoy es protagonista por sus acciones, porque los jugadores quieren y porque están respetando la camiseta con tanta historia que llevan puesta, es un adelanto que hemos tenido en año y medio que llevamos”, dijo el entrenador del ‘Rebaño Sagrado’, Matías Almeyda.

Jornada 8

Viernes 24:

Tijuana – Monterrey 9pm

Sábado 25:

Querétaro – Pumas 5pm

Tigres – Morelia 7pm

Atlas – León 7pm

Pachuca – Veracruz 7:06pm

América – Cruz Azul 9pm

Domingo 26:

Toluca – Puebla 12pm

Jaguares – Guadalajara 5pm

Santos – Necaxa 6pm

Clasificación: Toluca 16, Guadalajara 14, Tijuana 13, Monterrey 13, Santos 11, Pachuca 11, Pumas 11, Atlas 10, Querétaro 9, Veracruz 9, Jaguares 9, Morelia 8, Tigres 7, América 7, Cruz Azul 6, Puebla 6, León 5.