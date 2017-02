Budapest votará miércoles para frenar candidatura olímpica

Ben Simmons no jugará esta temporada con 76ers

CAMDEN, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los 76ers de Filadelfia anunciaron que Ben Simmons, su selección con el primer turno del último draft, no jugará esta temporada porque no se ha recuperado de una cirugía en el pie derecho. Simmons se fracturó el quinto metatarsiano durante un entrenamiento de pretemporada en octubre, y no jugó … Seguir leyendo Ben Simmons no jugará esta temporada con 76ers →