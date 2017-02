Zidane: “La liga no se decidirá hasta el final”

MADRID (AP) — Real Madrid tiene problemas para mantener la “constancia” y debe pasar la página del revés esta semana ante el Valencia en el que permitió dos goles en los 10 primeros minutos, advirtió el sábado el técnico Zinedine Zidane.

Aunque todavía encabeza el campeonato español con un punto de ventaja sobre el Barcelona, el Madrid desperdició una oportunidad para inflar su colchón en la cima al caer 2-1 en su visita a Mestalla, un partido que tenía pendiente desde diciembre. El conjunto madridista todavía cuenta con un partido menos que debe reponer ante el Celta de Vigo.

“En Valencia tuvimos una oportunidad de sumar, no lo hicimos, pero ya está. No hay que dar más vueltas a lo que pasó en Mestalla”, señaló Zidane. “Lo que podemos hacer ahora es pensar en el partido de este domingo, tenemos una nueva oportunidad y lo que pasó, pasó”.

“La constancia es nuestra dificultad”, agregó el timonel, al analizar sus problemas antes el Valencia.

El Madrid enfrenta el domingo al Villarreal, después del duelo entre el Barcelona y Atlético de Madrid en el que el conjunto catalán podría superarlo transitoriamente en la tabla.

“No lo puedo controlar. Vamos a ver el partido, pero ya está. Veremos lo que ha pasado, no nos queda otra. Lo más importante y lo que sí podemos controlar es nuestro partido ante el Villarreal. El resultado que salga del Calderón lo tendremos que aguantar”, señaló.

También señaló que, pase lo que pase este fin de semana, cree que la liga no se definirá hasta las últimas fechas de la temporada. Además del Barcelona, le pisa los talones el Sevilla, a tres puntos de distancia antes de enfrentar el sábado al Real Betis en el derbi andaluz.

“La liga no se decidirá hasta el final. En el fútbol no sabes nunca lo que va a pasar. No solo vamos a tener al Villarreal delante, el resto también serán complicados en casa y fuera de casa”, apuntó.