Reales recuerdan a Ventura y superan a Rangers

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El fallecido Yordano Ventura fue recordado el sábado antes del primer encuentro de pretemporada de los Reales de Kansas City, que siguen llorando a su as dominicano. Los peloteros de los Reales y de los Rangers de Texas se formaron sobre las rayas de foul. Dos peloteros dominicanos de los Rangers, Carlos Gómez y Adrián Beltré, colocaron una ofrenda floral en el montículo. Luego que varias imágenes de Ventura aparecieron en la pantalla del parque, el manager de Kansas City, Ned Yost, recibió una placa en que se rinde homenaje al pitcher, quien murió el 22 de enero, en un accidente automovilístico en República Dominicana. En el juego, el venezolano Salvador Pérez bateó de 2-2 con un jonrón de tres carreras y un doble productor, y los Reales superaron 7-5 a Texas. Pérez demostró que está listo para ayudar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol Otro venezolano, Martín Pérez, abrió el encuentro por Texas. Permitió dos carreras limpias y cuatro hits. También Pérez espera participar en el clásico. Rougned Odor y Jonathan Lucroy conectaron dobletes productores como parte de un racimo de cinco carreras en la tercera entrada. ___ Dodgers 5, Medias Blancas 3 GLENDALE — Clayton Kershaw navegó tranquilo durante su primer inning de acción en la pretemporada, en el que realizó 12 lanzamientos y no permitió que un solo contrincante se le embasara, antes de que los Dodgers de Los Ángeles superaran 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Justin Turner remolcó una carrera y el cubano Yasmani Grandal bateó de 2-2 con una producida. El abridor de Chicago, Carson Fulmer, ponchó a tres enemigos en dos innings sin aceptar anotación. El venezolano Avisaíl García bateó de 2-2 con dos anotadas. Los Medias Blancas rayaron dos veces ante Alex Wood en el segundo inning, con un rodado productor del boricua Geoveny Soto y un elevado de sacrificio del venezolano Yolmer Sánchez. Grandal, Justin Turner y el venezolano Franklin Gutiérrez produjeron carreras por Los Ángeles en el tercer acto. ___ Indios 8, Rojos 2 GOODYEAR — Los aspersores de riego se encendieron en el octavo inning, cuando había dos outs, lo que interrumpió brevemente el encuentro en que los Indios de Cleveland doblegaron 8-2 a los rojos de Cincinnati. Bradley Zimmer, prospecto de Cleveland, conectó un par de imparables, incluido un jonrón de tres carreras entre el jardín izquierdo y el central. Totalizó cinco impulsadas en lo que fue su primer juego en la Liga del Cactus. El dominicano Edwin Encarnación, quien se incorporó a los Indios mediante un convenio por tres años y 60 millones de dólares, añadió dos hits y una producida. Por Cincinnati, Joey Votto y Billy Hamilton no conectaron inatrapable en su debut dentro de la pretemporada. El venezolano Eugenio Suárez disparó un cuadrangular. ___