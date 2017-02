‘El Tigre’ Granados: ‘No voy a parar hasta que sea campeón mundial’

CHICAGO – El boxeador de Chicago, Adrián Granados, no baja los brazos y a pesar de su polémica derrota por decisión dividida ante el ex campeón mundial en cuatro divisiones Adrien Broner el pasado 18 de febrero en Cincinnati, afirma que todavía sigue firme con sus ambiciosos planes en el boxeo.

“Mis metas siguen intactas. No voy a parar hasta que sea campeón mundial”, afirma ‘El Tigre’ Granados.

El peleador de Cicero, asegura que debió ganar la pelea a pesar de los muchas adversidades que tuvo que soportar en la previa de lo que denominó “la pelea de su vida” y que le dedicaba a su difunto amigo y compañero de gimnasio en Garfield Park, Ed Brown, asesinado el pasado mes de diciembre en Chicago.

“Sentí que gané la pelea, incluso mucha gente de Cincinnati me dijeron que pensaban que yo gané. De todas maneras hice una gran pelea y demostré que estoy a ese nivel del boxeo”, afirma Granados.

“Tengo frustración por la decisiones de los jueces, pero me sirve para ver que nadie me ha ganado con claridad. Eso demuestra que tengo algo para seguir adelante” añade el peleador de 27 años.

Granados tiene marca de 15 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Pero todas sus derrotas siempre han sido por decisión dividida o mayoritaria.

Ante Broner, un mes antes del combate le subieron el peso de la pelea y también le cambiaron la fecha del combate, todo en su contra, pero aún así dio una gran pelea que se reflejó en los casi 860,000 espectadores que la vieron por Showtime.

“Era mi primera vez en la pelea principal de una velada con Showtime y me costó dormir bien las dos noches previas al combate, creo que eso al final me hizo daño”, afirma.

Una pelea tan cerrada merecía una revancha. Si ganaba Granados había una cláusula para una segunda pelea, pero no al revés. Y aunque ‘El Tigre’ la solicitó públicamente sobre el ring nada más terminar la pelea, Broner no aceptó el reto.

“Broner me dijo que no quería la revancha, que mejor me daba el dinero antes de volver a pelear conmigo”, asegura Granados.

Pero esta polémica derrota también trajo su parte positiva porque todo el país pudo ver las buenas maneras de Granados, al que ahora se le puede venir un futuro muy brillante.

“Se vienen bastantes oportunidades. Ya están hablando de varias peleas buenas. Incluso (el ejecutivo de Showtime) Stephen Espinoza, el que manda en Showtime, me dijo que me van a dar muchas más oportunidades, que le gusta mis peleas porque siempre hay mucha acción y quiere que vuelva a pelear con ellos”, afirma Granados.

“Están hablando incluso que pelee mucho antes de fin de año. No creo que sea en Chicago. Pienso que después de que gane una pelea grande si podré traer un gran combate a Chicago”, añade.

David Díaz apuesta por Granados

El ex campeón mundial de Chicago, David Díaz, que conoce a Granados desde los 13 o 14 años, sabe perfectamente de su potencial, de hecho lo utilizó como sparring junto a Brown cuando en 2008 preparaba la pelea contra Manny Pacquiao. Y no duda en afirma que ‘El Tigre’ tiene madera para ser algún día campeón mundial.

“Lo demostró en su última pelea contra Broner. Sinceramente pienso que ganó Granados. Hizo lo suficiente para llevarse la pelea. Lo vi muy fuerte, podría haber peleado otros dos rounds como en las peleas de campeonato. Granados es un guerrero, una persona que le gusta entrenar, pelear y no tiene miedo a nadie. Todas sus derrotas han sido poco claras. Así que le veo un futuro brillante”, afirma Díaz.

El ex campeón mundial de los ligeros del CMB también es de la opinión que aunque Granados perdió su último combate, también ganó muchísimo para relanzar su carrera.

“Granados queda en un lugar donde nadie va a querer pelear contra él. Pero dio un buen paso y se vio en una cartelera grande donde demostró que no es cualquier boxeador. Ahora le esperan muchas cosas buenas. Ya tiene un nombrecito donde puede empezar a poner algunas demandas de dónde va a ser la pelea, contra quién va a pelear y cuánto va a ganar”, asegura.

Díaz también afirma que ‘El Tigre’ Granados ahora mismo es el ‘rey’ de Chicago en boxeo, por eso debe salir afuera para entrenar con los mejores para no estancarse y seguir progresando para acercarse a sus metas.

“Creo que tiene que salir a entrenar a fuera. Tiene que hacer campamentos fuera de Chicago y entrenar con otros boxeadores de gran nivel para ir mejorando su boxeo y pueda ser un campeón. Es bueno salir y entrenar para ver como otros campeones están trabajando para que pueda conseguir sus metas”, concluye Díaz.